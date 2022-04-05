توقعات بزيادة إنتاج القهوة البرازيلية 31.8% في 2023

زادت التوقعات بشأن تداول القهوة عند 2.34 دولار أمريكي للرطل (450 جراما) بنهاية هذا الربع الجاري، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، التي تتوقع أن يتم التداول عند 2.56 دولار للرطل في غضون 12 شهرًا، وتاريخيا، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 339.86 في أبريل 1977.

تحسن إنتاج محاصيل البن

واليوم، جرى تداول العقود الآجلة لقهوة أرابيكا بنحو 2.2 دولار، بعد تحسن توقعات إنتاج المحاصيل في البرازيل أكبر منتج، وتوقعات ارتفاع محصول قهوة أرابيكا في البرازيل 2022/23 بنسبة 31.8% على أساس سنوي إلى 41.4 مليون كيس، رغم خفض تقدير الإنتاج الإجمالي إلى 64.5 مليون كيس بوزن 60 كجم، أقل من التقدير السابق البالغ 66.5 مليون كيس.

انخفاض القهوة إلى أدنى مستوى لها في 20 عاما

وانتعشت أسهم شركة آيس أرابيكا المعتمدة، التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها في 20 عامًا دون مليون كيس في فبراير الماضي، وصلت إلى 1.14 مليون كيس اليوم، وهو أعلى مستوى لها في شهر ونصف الشهر، في الوقت ذاته، استمرت المخاوف من أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا قد يعرقل النمو العالمي، ويحد إنفاق المستهلكين ويقلل استهلاك القهوة، بحسب المنصة التي تضم 25 مليون مؤشر اقتصادي.

وتعد قهوة أرابيكا هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال (ICE)، وتمثل أرابيكا 75% من الإنتاج العالمي، وتزرع في الغالب في البرازيل (40% من إجمالي المعروض في العالم) وكولومبيا، وتمثل قهوة روبستا النسبة المتبقية البالغة 25% ويتم إنتاجها في الغالب في فيتنام (15% من الإمداد العالمي) وإندونيسيا، وتشمل المصدرين الرئيسيين الآخرين: بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت إيفوار، وروبوستا هي حبوب البن المشهورة في أوروبا وقهوة الاسبريسو، بينما تحظى حبوب أرابيكا بشعبية في الولايات المتحدة.