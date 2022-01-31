مدير «الفرنساوي»: فنجان قهوة يوميا يجدد الدورة الدموية ويقلل نسب الوفاة

كشف الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، عن الفوائد المتعددة لشرب القهوة يوميا للمواطن، شرط عدم الإفراط في تناولها تجنبا لحدوث أي أضرار عكسية للجسم، قائلا: «شرب القهوة له فوائد متعددة وكثيرة على جسم الإنسان، سواء قام بشربها مرة أو مرتين يوميا»، مضيفا أنها تعمل على تجديد الدورة الدموية وكذلك تعمل على ضط ضربات القلب، منوهاً إلى أن الإكثار من تناولها خطر جدا.

الحديدي: القهوة تقلل نسب الوفاة

وأضاف مدير قصر العيني الفرنساوي، التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، في تصريحات لـ«الوطن» أن أي نوع من القهوة يصلح للشرب، مؤكدا أن شرب القهوة تعمل على تقليل نسب الوفيات، لافتا إلى أن التعامل مع أي شيء بكثرة يؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر على الصحة.

وأكد «الحديدي» أن الالتزام والاعتدال في تناول الأغذية والمشروبات يؤتي بثماره الإيجابية على الصحة، والإفراط في الاستخدام دون أخذ الاحتياطيات اللازمة ودون أي مبرر يؤتي بآثاره السلبية التي تؤثر على الصحة العامة، ومن الممكن أن يجلب له العديد من الأمراض الخطيرة، لافتا إلى أن غالبية الدراسات العلمية أثبتت ذلك.

مدير قصر العيني الفرنساوي: لا توجد ازمة في أدوية كورونا

وبشأن كورونا، أوضح مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أن نسب الإشغالات في زيادة الفترة الحالية سواء بأماكن عزل كورونا العادية، أو الأماكن المخصصة للعزل بالرعايات المركزة، مؤكدا أنه لا توجد أي أزمات أو نواقص بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة بكافة القطاعات العلاجية المختلفة، وأن هناك تنسيق تام مع الجهات المعنية لتلبية أي متطلبات للمستشفيات الجامعية خلال أزمة كورونا وغيرها.