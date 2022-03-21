بريد الوطن .. القهوة وعربات الشباب والدول الإسكندنافية

انتشرت بشكل لافت بمعظم مدن الجمهورية ظاهرة عربات تجهيز القهوة السريعة ضمن مشاريع الشباب، والخوف أن تصبح مصر قريباً من الدول المدمنة للكافيين مثل الدانمارك، النرويج، السويد، فنلندا، بسبب ارتفاع متوسط استهلاك الفرد لها، رغم أن هذه الدول غير منتجة للبن، إلا أنها من أكثر شعوب العالم استهلاكاً للقهوة. وبالمناسبة، تعود قصة انتشار القهوة إلى مدينة «فيينا» لما لها من دور تاريخى فى نشرها، بالإضافة إلى شهرتها بزخرفة مبانيها الخارجية وعشق سكانها للموسيقى فإنها اشتهرت بكثرة مقاهيها، وإدمان مواطنيها شرب أنواع كثيرة منها، ففى هذه المدينة الساحرة يوجد فى كل شارع قصر للقهوة «كما يطلقون عليه»، كما توجد فى فيينا جامعة متخصصة فى فنون تحضير ومزج البن، وفنون الإتيكيت فى تقديمه للزبون، وتعد هذه الجامعة هى الأولى من نوعها التى تمنح شهادة عليا فى أعمال القهوة. ورغم أن الدول الإسكندنافية تعد اليوم أكبر مستهلك للقهوة، ورغم أن البرازيل أكبر منتج لها، فإن النمساويين يظلون أسياد الإتيكيت ومرجع القهوة فى أوروبا، وبالمناسبة إذا صادفت وذهبت إلى «فيينا» فلا تتورط بطلب فنجان قهوة، لا لشىء سوى لثمنه الباهظ، كما أنه يحضَّر بـ«72» طريقة مختلفة!!

يوسف القاضى

مدير مدرسة سابق

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