رئيس شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار مرهون بتراجع الطلب وتراجع العلف

قال تجار دواجن بالغرف التجارية، إن انخفاض أسعار الدواجن البيضاء مرهون باستقرار أسعار الأعلاف حيث تستورد مصر 70%من مستلزمات الإنتاج من الخارج، فيما تراجعت أسعار البيض عن معدلاتها لتباع الكرتونة بسعر يتراوح بين 52 و55 جنيها للكرتونة الواحدة، ويباع كيلو الدواجن بسعر 39 و40 جنيها للكيلو.

استقرار الأسعار حتى آخر شهر رمضان بسبب تراجع الطلب

وأكدوا أن عزومات شهر رمضان ترفع الطلب على الدواجن كأرخص بروتين موجود في مصر وبالتالي ترتفع أسعارها، وحسب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، فإن تراجع أسعار الدواجن مرهون فقط بتراجع أسعار الأعلاف فضلا عن تراجع الطلب، وأشار «السيد»، إلى أن أسعار الدواجن تتأثر بالأسعار العالمية للأعلاف والطلب فكلما قل سعر العلف قل السعر لأنه يمثل 70% من المدخلات.

وأضاف «السيد»، أن أسعار الكتكوت ارتفعت من 8 جنيهات إلى 10جنيهات بسبب زيادة الطلب في الفترة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وحول أسعار الدواجن في شهر رمضان الكريم، توقع «السيد»، استقرار أسعار الدواجن عند معدلاتها بزيادة 2 جنيه أو انخفاض 2 جنيها للكيلو، على أن يعاود التراجع خلال النصف الثاني من رمضان.

وأوضح أن أسعار الدواجن ترتفع قبل أيام من شهر رمضان وتستمر خلال الأسبوع الأول، بسبب زيادة الإقبال عليها، مضيفا أن شهر رمضان يقسم إلى 3 فترات من حيث أنماط الاستهلاك، فالفترة الأولى تشهد إقبالا كبيرا على الأغذية، والثانية على مستلزمات الكحك، والثالثة على ملابس العيد.

وفى سياق آخر نفى «السيد»، إمكانية تعرف المواطن على البيض المصاب بالسالمونيلا، كاشفا أن المض ينتقل من قطعان الدواجن إلى البيض مباشرة وعندها يتم تطهير المزرعة بالكامل لاتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية، نافيا أن تكون هناك خطوات من خلالها يستطيع المواطن العادي للقضاء على المرض سواء بالتسخين أو الطهى الجيد.