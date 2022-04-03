أسعار الدواجن اليوم الأحد 3-4-2022 في مصر

تزامنًا مع بداية شهر رمضان الكريم، تزداد عمليات البحث عن أسعار السلع الغذائية ومنها أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، والتي تكون طبق رئيسي خلال عزومات واللقاءات الأسرية خلال الشهر الفضيل، والتي شهدت استقرار نسبي معظم الأسواق والمحلات التجارية خلال اليومين الماضيين.

ويعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يبحث عنها القارئ، بشكل يومي، نستعرض أسعار الدواجن اليوم الأحد الموافق 3 أبريل الجاري، في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الكبرى، في السطور التالية:

أسعار الدواجن البيضاء

وتنوعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في المحلات التجارية الكبرى، حيث جاء سعر دجاجة كاملة وزن ما بين 1100 إلى 1200 جرام، بين 45 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.

طبق كبد وقوانص 500 جرام نحو 30 جنيهًا

فلية دجاج تراوح بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو الواحد

كيس صدور دجاج بالعظم نحو 75 جنيهًا

الشيش طاووق تراوح ما بين 80 إلى 110 جنيهات، والمتبل بنحو 145 جنيهًا

طبق كيلو دبابيس دجاج ما بين 82 إلى 100 جنيه

الأوراك ما بين 70 إلى 130 جنيهًا

كبدة دجاج وزن كيلو جرام ما بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار البط اليوم

وسجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم في المحلات التجارية بنحو 57 جنيهًا، بينما يباع في السوق المحلي وصل سعره 45 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وجاءت أسعار الكتاكيت في الأسواق المحلية، بسعر يتراوح ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، وفق الشركة المنتجة.

أسعار السمان اليوم

ويمكن الحصول على طبق السمان يتضمن قطعتين وتتباين السعر ما بين 30 إلى 65 جنيهًا، حسب الجودة والتغليف والشركة المصنعة.

أسعار الرومي اليوم

ووصل سعر الكيلو جرام من الديوك الرومي في المحلات التجارية اليوم الأحد بسعر 70 جنيهًا، بينما تباع الفيليه الرومي بسعر 125 جنيهًا، والأوراك بسعر 47 جنيهًا للكيلو.