أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5-4-2022 في مصر

يهتم المواطنون بشكل كبير، بمتابعة أسعار الدواجن في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، خوفا من أن ترتفع أسعارها كبعض السلع التي تأثرت بالاقتصاد العالمي نتيجة التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا، إذ تعد اللحوم البيضاء من الأطباق الرئيسية خلال العزومات واللقاءات الأسرية في الشهر الفضيل.

وشهدت أسعار الدواجن استقرارا نسبيا في معظم الأسواق والمحلات التجارية خلال اليومين الماضيين، وعليه يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يبحث عنها القارئ، بشكل يومي، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل الجاري، في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الكبرى، في السطور التالية:

أسعار الدواجن البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في المحلات التجارية الكبرى ثباتا نسبيا، إذ يتراوحسعر الدجاجة الكاملة وزن بين 1100 و1200 جرام، من 45 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، فيما سجل طبق كبد وقوانص 500 جرام نحو 30 جنيهًا.

ووصل سعر فليه دجاج بين 110 و170 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل كيس صدور دجاج بالعظم نحو 75 جنيهًا، بينما تراوح سعر الشيش طاووق بين 80 و110 جنيهات، والمتبل نحو 145 جنيهًا، وطبق كيلو دبابيس دجاج ما بين 82 و100 جنيه.

أما عن أسعار الأوراك فسجلت اليوم الثلاثاء ما بين 70 و130 جنيهًا، ووصل سعر كبدة دجاج وزن كيلو جرام ما بين 80 و100 جنيه للكيلو.

أسعار البط والكتاكيت اليوم

أما عن سعر الكيلو جرام من البط اليوم في المحلات التجارية فسجل نحو 57 جنيهًا، بينما يباع في السوق المحلية بسعر 45 جنيهًا، وجاءت أسعار الكتاكيت في الأسواق المحلية بين 9 و15 جنيهًا، وفق الشركة المنتجة.

سعر السمان والرومي اليوم

ووصل سعر طبق السمان الذي يحتوي على قطعتين بين 30 و65 جنيهًا، حسب الجودة والتغليف والشركة المصنعة، بينما وصل سعر الكيلو جرام من الديوك الرومي في المحلات التجارية اليوم الثلاثاء لـ70 جنيهًا.

ويباع الفيليه الرومي بسعر 125 جنيهًا، والأوراك بسعر 47 جنيهًا للكيلو الواحد.