أسعار الدواجن اليوم السبت 2-4-2022 في مصر

قطاع عريض من الجمهور المستهلك للسلع يحرص يوميا على متابعة أسعار السلع الغذائية والأساسية وخصوصا اللحوم الحمراء والبيضاء، كونها واحدة من أبرز السلع التي يتساءل عنها المواطنون لحظة بلحظة إذ إنّها تدخل في كثير من الأطباق الرئيسية التي يتناولها المواطنين على موائد الأفطار طول شهر رمضان الكريم.

وانطلاقا من الإهتمام بما يبحث عنه القارئ بشكل يومي ودائم، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الجمعة الموافق 2 أبريل من عام 2022.

جاءت أسعار الدواجن اليوم مسجلة استقرارا في كل أنواع الثروة الداجنة وذلك وفق حديث عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم

في البداية سجلت اليوم السبت الدواجن في الأسواق المحلية وتحديدا سعر كيلو الساسو منها نحو 34 جنيها من المزرعة للتاجر، ولكنها تصل إلى المستهلك والمواطن العادي بسعر آخر، بعد حساب تكلفة النقل والربح الخاص بالتجار، لتصل قيمتها في الأسواق إلى قيمة مالية تتراوح بين 38 جنيها و 40 جنيها.

ووصل سعر كيلو الدجاج البلدي اليوم السبت لقيمة مالية تتراوح في المزرعة بين 38 و39 جنيها، لكنها تصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيها.

بورصة الدواجن في الأسواق المحلية

أما عن أسعار الدواجن في المحلات التجارية اليوم السبت 2 أبريل مارس فوصل سعرها كالآتي:

- وصل سعر كبد الدجاج اليوم السبت إلى قيمة 67 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر الكيلو من الشيش طاووق بنحو 110 جنيهات.

- وبلغ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء سعر ويتراوح بين 38 و40 جنيها.

- ووصل سعر صدور البانيه اليوم السبت إلى قيمة مالية تتراوح ما بين 115 جنيهًا، وحتى 170 جنيهًا.

- جاء سعر الكيلو من أجنحة الدجاج اليوم السبت، ليسجل نحو 45 جنيهًا.

- سعر الكيلو من الدبابيس اليوم السبت، فوصل إلى نحو 60 جنيهًا للكيلو.

- سعر الأوراك اليوم السبت، فسجل سعر الكيلو منها قيمة مالية وصلت إلى 60 جنيهًا.

- سعر الكيلو من الصدور اليوم السبت، وصل إلى قيمة مالية تقدر بـ68 جنيهًا.