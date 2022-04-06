13 مظهرا سلوكيا تكشف عن تعاطي المخدرات.. و7 آثار اجتماعية خطيرة للإدمان

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن رسائلها التي تنشرها في إطار مبادرة «وعي» من أجل التنمية والحياة والكريمة، أن المخدرات تؤدي إلى تدمير الصحة والأسرة والمستقبل، مشيرة إلى استمرارية نشر رسائل توعوية حول أضرار المخدرات تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات».

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عنها، أن مظاهر الاكتشاف المبكر لتعاطي المخدرات، تتمثل فيما يلي:

المظاهر السلوكية لتعاطي المخدرات

- العدوان على الأهل.

- الاحتياج الدائم للأموال.

- التغيب عن المنزل لفترات طويلة.

- عدم الاهتمام بالمظهر.

- عدم احترام قيم المجتمع.

- الميل للعزلة.

- التدهور الوظيفي.

- التخلي عن الأنشطة الاجتماعية.

- الانسحاب من المشاركة في المناسبات.

- الكذب.

- السرقة.

- الفوضى والإهمال.

- التأخر الدراسي.

المظاهر المعرفية عن تعاطي المخدرات

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من المظاهر المعرفية تتسبب في إدمان المخدرات، مثل: ظهور العديد من الأفكار المغلوطة حولها وأن المخدرات مرتبطة بخفة الظل، وتساعد على نسيان الهموم.

المظاهر النفسية والذهنية لتعاطي المخدرات

- يتسبب تعاطى وإدمان المواد المخدرة في ضعف الذاكرة.

- يجعل الإدمان الشخص المتعاطي يشك في المحيطين.

- يسبب المخدرات الهلاوس والضلالات.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي في تقريرها إلى أن هناك العديد من الآثار الاجتماعية والصحية والقانونية المترتبة على تعاطي وإدمان المخدرات، تشمل:

الآثار الاجتماعية لإدمان المخدرات

- عدم المشاركة الاجتماعية.

- التفكك الأسري.

- إهمال المظهر الشخصي.

- عدم القدرة على العمل والإنتاج.

- الفصل من العمل.

- التأخر الدراسي.

- الميل إلى العزلة

الآثار الصحية المترتبة على تعاطي المخدرات

- تتسبب المخدرات في الاكتئاب.

- القلق والهلوسة.

- الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

- إحمرار دائم بالعينين.

- خلل في الرؤية.

- اضطرابات النوم.

- ضعف عام في الجسم.

- ضعف شديد بالذاكرة وعدم التركيز.

- الإصابة بأمراض الفيروسات.

الآثار القانونية

يؤدي إدمان المخدرات إلى العديد من السلوكيات التي قد تضع الشخص تحت طائلة القانون مثل التعرض للحبس أوالسجن، مثل ممارسة البلطجة أو انتشار الجريمة والانحراف وزيادة حوادث المرور.