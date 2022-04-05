محافظ كفر الشيخ: جاري العمل على تبطين 11 ترعة.. والانتهاء من 282 كيلو

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لتبطين الترع غرب كفر الشيخ، منها الأعمال الجارية لتبطين ترعة الشكرية، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال، بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي، لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين، لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه جري الانتهاء من عدد من الترع وجاري استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى.

تبطين 282 كيلو ترع وعدد العمليات الجارية 54 عملية

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جرى تبطين 282 كيلو ترع، وعدد العمليات الجارية 54 عملية بـ110 ترعة من بين 507 كيلو تم طرحها، ومن المستهدف تبطين وتأهيل ألف كيلو خلال الأربع سنوات بدأت من شهر يوليو 2020، لشهر يوليو 2024م.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسي وتبطين الترع تحمي جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية، فضلاً عن الحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

تبطين الترع لتقليل الفاقد من المياه

أوشار نور الدين، إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.