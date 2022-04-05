الغرف التجارية: أغلب تجار مصر شرفاء يعملون من أجل الوطن.. فيديو

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن عامي 2011 و2014 شهدا أحداثا هامة أبرزها بدايات أزمة فيروس كورونا أيضا، وعلى الرغم من ذلك لم تزد الأسعار، فتجار مصر أغلبهم شرفاء يعملون من أجل الوطن، خصوصا وأن التاجر مكسبه يكون من دورة رأس المال، وليس من البيع فقط، وبالتالي يحاول أن يجذب الزبائن ويحقق ربح كبير، موضحا أن على المواطن أن يعي جيدا أنه لولا أسباب خارجة عن إرادة الدولة لن يكون هناك ارتفاع للأسعار، وإذا ارتفعت الأسعار للسلع أو انخفض عليه أن يعي أنه هذا المتوسط اليومي الموجود.

السلع مقسمة لـ3 مجموعات

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنه إذا وجد المواطن أسعار السلع بأحد المحال مرتفعة، فعليه أن يبحث عن السلعة المطلوبة بمحل آخر، موضحا أن السلع مقسمة لـ3 مجموعات وهي السلع الشعبية مثل الأرز والفول والسلع المعبأة أو السلع الفاخرة وهي السلع التابعة لشركات معينة ولها جودة معينة وأسعارها أعلى، ففي الفترة القادمة سيكون هناك إعلان عن أسعار السلع الأساسية بحيث إذا وجد المواطن السعر أعلى من المعلن يذهب لمحل آخر.

جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار

وكشف أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن الدولة أصبحت تفتح مصادر مختلفة لسلع أساسية، وهذه الإجراءات هناك خطوات لاعتمادها ولكن يتم التعجيل بفتح مناسئ جديدة للسلع الأساسية، وتوفير التمويل للشركات ويكون لديهم رصيد أكثر من آمن، حيث يتم توفير مصادر بديلة للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بحيث إذا تعطل أحد المصادر لأحد الأسباب يكون هناك بديل فوري.