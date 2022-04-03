أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان بكفر الشيخ.. «المكرونة بــ3.5»

يتسابق المواطنون ويقبلون على معرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، وذلك بسبب التخفيضات الهائلة التي يقدمها التجار على أسعار السلع الغذائية، إذ تقل الأسعار في المعرض عن الأسواق الخارجية بجد ادنى 25%، فضلا عن تواجد كل السلع بالمعرض.

ويقع معرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ الرئيسي بميدان الـ47 بالعاصمة، بينما يقع شادر آخر بغرب مدينة كفر الشيخ بجوار ترعة روينة، كما تنتشر الشوادر في بعض المدن.

سعر كيس المكرونة بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ

وشهدت أسعار المكرونة انخفاضا كبيرا، إذ يبدأ سعر كيس المكرونة بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ بـ3.5 جنيه، وفقا للمهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، مؤكدا أن المكرونة تعتبر «ببلاش» وتعد الأرخص في الأسواق، بالإضافة إلى جودتها العالية، وتنوع أشكالها وأنواعها، مضيفا: «فيه كل أنواع المكرونة، العادية والاسباجتي والقلم وهي أرخص بكتير من السوق الخارجية».

سعر الأرز في معرض أهلا رمضان 2022

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن أسعار الأرز بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، تنافسية إذ يمكن للمواطن شراء الأرز بالشكاير وزن 25 كيلو بسعر 10جنيهات للكيلو الأرز الأبيض، في الوقت الذي يباع فيه بالخارج بـ12 و13جنيها.

وتابع: «حرصنا على تنوع مصادر وشركات الأرز الأبيض في المعرض ليكون هناك خيارات متاحة أمام المواطنين تخفيفا عليهم.. فالمواطن سيجد كل ما يحتاجه في معرض أهلا رمضان والشوادر التابعة لنا».

سعر التمر يبدأ من 12 جنيها

ويبدأ سعر التمر من 12 جنيها بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، وحتى 30 جنيها، ويضم المعرض تمور سيوة الشهيرة، إذ تبدأ أسعارها من 25 جنيها، ويبدأ سعر البلح السعودي من 80 جنيها.