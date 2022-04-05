لمنع الاستغلال.. الغرف التجارية تعلن أسعار السلع الأساسية يوميا

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك قرارا من رئاسة مجلس الوزراء، بالإعلان عن أسعار السلع الأساسية يوميا، موضحا أنه سيتم إعلان متوسط أسعار السلع الأساسية بحديها الأدنى والأقصى، على مستوى محافظات الجمهورية بالكامل.

مقاطعة التجار المستغلين

أكد عز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المواطن المصري سيكون على علم بأن هذه السلع في حال تجاوزها الحد الأقصى، يكون هذا المحل التجاري يغالي بالأسعار، و«له الحق في المغالاة، وهذه ليست من اختصاصات المشتري، لكن في هذه الحالة يجب على المشتري أن يقاطع هذا المحل، ويتعامل مع آخر».

مبادرات السلع أجبرت المحال على خفض الأسعار

أضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن المبادرات المختلفة التي أطلقتها الدولة، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال الفترة الماضية، والتي اشترك بها اتحاد الغرف التجارية، ووزارتي التموين والتجارة، ومبادرات وزارة الداخلية «كلنا واحد»، ومعارض التموين «أهلا رمضان»، مبادرات وزارة الدفاع، التي طرحت سلع بأسعار مخفضة للغاية في مختلف المحافظات، أجبرت المحال التجارية على خفض أسعار السلع لديها، سواء بقص هامش ربحها، أو الضغط على المورد لخفض الأسعار، بالتالي انخفض متوسط الأسعار على مستوى الجمهورية.

وشدد عز، على أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير كل السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، دون أي نقصان في أي سلعة، وبأسعار مناسبة في متناول الجميع.