معارض أهلا رمضان 2022 في قنا.. تخفيضات تصل لـ30% على السلع الغذائية

تواصل معارض أهلا رمضان 2022 في قنا، بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في أول أيام شهر رمضان، اليوم السبت، ومن المقرر بحسب المسؤولين أن تستمر حتى نهاية الشهر المبارك، خاصة بعد الإقبال المتواصل من المواطنين لشراء المواد الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30%، مقارنة بالأسواق الحرة والهيبرات الخارجية.

أسعار سلع معارض أهلا رمضان 2022 في قنا

وتقدم معارض أهلا رمضان 2022 في قنا، والبالغ عددها 11 معرضا في جميع أنحاء المحافظة أسعار مخفضة بشكل كبير، حيث يتراوح أسعار اللحوم المستوردة ما بين 63 إلى 100 جنيه للبلدية السودانية، والفرخة المجمدة زنة كيلو جرام يبلغ سعرها 47 جنيها، وكيلو الدقيق الفاخر 10 جنيها، مع انخفاض ملحوظ في كيلو الأرز الذي وصل سعره إلى 9.5 جنيه، وأسعار البلح ما بين 10 إلى 20 جنيها للكيلو، وجميع الأسعار تُطبق عليها خصومات.

استمرار المعارض حتى نهاية شهر رمضان

وقال ديوان عام محافظة قنا، إن معارض أهلا رمضان 2022 في قنا مستمرة حتى نهاية الشهر، وذلك بتعليمات من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في المحافظة.

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين في قنا، إن معارض أهلا رمضان في قنا، مستمرة وتقدم كافة أنواع السلع الغذائية من لحوم وأرز ودقيق ومجمدات جميع أسعارها مخفضة بنسب تصل إلى 30%، لافتا أن هناك رقابة كبيرة على هذه المعارض لتوفير السلع والمتابعة أول بأول.