الهند تسجل 1335 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الجمعة، 1335 حالة إصابة بفيروس كورونا، و52 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 43025775 حالة، فيما وصل حصيلة الوفيات إلى 521181 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات الصحية الهندية، تسجيل 1918 حالة شفاء من الفيروس، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

ارتفاع مجموع حالات الشفاء من «كورونا» في الهند إلى 42490922 حالة

من جانبها، أشارت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، إلى ارتفاع مجموع حالات الشفاء من الفيروس في الهند إلى 42490922 حالة.

وفي الولايات المتحدة، أصيب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، وليام بيرنز، أظهرت إصابته بفيروس كورونا، وقالت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، في بيان، إن بيرنز يعاني من أعراض خفيفة ويعمل من المنزل.

«سي آي أيه»: مدير الوكالة تم تطعيمه بشكل كامل

ومن المتوقع عودة بيرنز، إلى المكتب بعد 5 أيام والتأكد من اختبار كشف سلبي، وأشارت «سي آي أيه»، إلى أن مدير الوكالة تم تطعيمه بشكل كامل وبالجرعات المعززة المطلوبة، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وكان بيرنز قابل، صباح أمس الأول الأربعاء، الرئيس الأمريكي، جو بايدن في اجتماع حرص المشاركون فيه على التباعد.