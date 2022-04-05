وظائف شاغرة في بنك الإسكندرية ومصرف أبوظبي الإسلامي.. التقديم والشروط

كشف مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك الإسكندرية، عن حاجتهما لشغل وظائف خالية داخل قطاعات مختلفة بالمؤسسات المصرفية والمالية وذلك عبر منصة التوظيف «لينكد إن»، منوهين عن عدد من الشروط والمهام الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الوظيفة التي يمكن التقديم السريع عليها من خلال موقع البنك على المنصة السابق ذكرها.

وظائف مصرف أبوظبي الإسلامي

ووفقا للموقع الرسمي للمصرف عبر المنصة السابق ذكرها فإن البنك أعلن حاجته لوظيفة وهي مدير العلاقات بشروط ومهام هي:

- حاصل على درجة جامعية - كلية.

- يملك خبرة من 6-8 سنوات من الخبرة المصرفية القوية ويفضل أن يكون ذلك في إدارة الأولويات والثروات.

- ضرورة دفع النمو المصرفي ذي الأولوية وتقديم أداء استثنائي لأهداف المحفظة من خلال تحديد وتلبية احتياجات العملاء من خلال بيع مجموعة من منتجات الذهب من مصرف أبوظبي الإسلامي والعمل كمستشار للعملاء الأثرياء.

- إدارة محفظة من عملاء الخدمات المصرفية الذهبية وتقديم مجموعة كاملة من خدمات إدارة الثروات.

- تحقيق أهداف الإيرادات وأهداف نمو المحفظة عبر مجموعة من المنتجات والخدمات لمجموعة محددة مسبقًا من العملاء لإنشاء علاقة دائمة مربحة.

- تحقيق أهداف الحجم والإيرادات من خلال الجمع بين اكتساب العملاء وتوسيع العلاقات، بالإضافة إلى شبكة عملاء متنامية من خلال استخدام مصادر متنوعة.

- التركيز حصرياً على عملاء الخدمات المصرفية ذات الأولوية (الودائع / الأصول).

- تحديد عملاء جدد بنشاط، وتنمية محفظة العملاء الأثرياء من خلال تقديم عدد أكبر من العملاء الأثرياء .

- زيارة العملاء المحتملين للالتزامات ومنتجات الأصول وإعداد العروض التقديمية للعملاء المحتملين لتقديم المنتجات ذات الأولوية من ADIB - مصرف أبوظبي الإسلامي لتعزيز المبيعات.

- تعزيز علاقة العميل الحالي واحتياجاته التي تنعكس في خطة كل عميل.

- تحقيق هدف ودائع وأصول شهرية بالإضافة إلى هدف ترقية قوي.

- مسؤول عن النمو وإدارة المنتجات وربحية عرض الأولوية من ADIB - مصرف أبوظبي الإسلامي عبر بنك ADIB - مصر.

- تقديم ممارسات خدمة العملاء على مستوى عالمي وضمان الالتزام بمعايير خدمة ADIB.

- التأكد من توجيه العملاء إلى أنسب قناة لتقديم الخدمات لتلبية احتياجاتهم.

- امتلاك وإدارة استفسارات العملاء وشكاويهم من خلال الحصول على الملكية وحلها في الوقت المناسب.

وظيفة بنك الإسكندرية

كما أعلن بنك الإسكندرية عن حاجته إلى وظيفة رئيس وحدة العلاقات العامة والرعاية، بشروط هي:

أن يملك المتقدم من 5 لـ7 سنوات من الخبرة في العلاقات العامة والفعاليات والأنشطة.

- لدية مهارات القيادة.

- يملك مهارات العرض والاتصال الجيد.

- يستطيع إدارة وظائف العلاقات العامة والأحداث والرعاية.

- الحفاظ على الصورة العامة الإيجابية للبنك وإدارتها فيما يتعلق بوسائل الإعلام والأطراف الثالثة والهيئات التنظيمية والجمهور العام مع التركيز على إدارة نشر الأخبار والتغطية والترويج للبنك في المجال العام.

- إدارة قنوات الاتصال بين البنك ومختلف وسائل الإعلام لضمان العلاقات الإيجابية مع زيادة التغطية الإعلامية الإيجابية.