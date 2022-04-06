كيف دعمت سيدة الشاشة عمر خيرت في بداية مشواره؟.. الموسيقار يروي التفاصيل

تحدث الموسيقار عمر خيرت عن مشواره الفني، في كتابه الصادر مؤخرا بعنوان «المتمرد.. سيرة حياة»، الصادر عن نهضة مصر، كما كشف عن جوانب من حياته الشخصية، قائلا: في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات كانت فاتن حمامة في عز مجدها، وفي فترة شبابي كنت أحد الملايين الذين يشاهدون أفلامها، وكانت تجمعني صداقة بكمال القريعي المتزوج من نادية ذو الفقار، ابنة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وكنت دائم التردد عليهم سواء في العجمي بشارع الحنفية، أو في عمارة ليبون بالقاهرة.

كواليس أول تعاون لعمر خيرت مع فاتن حمامة

وأضاف عمر خيرت: «في أحد الأيام دعاني القريعي إلى احتفال الدكتور محمد عبد الوهاب وفاتن حمامة بعيد زواجهما بمطعم الهيلتون، وطلب مني العزف على البيانو أثناء الاحتفال، ففوجئت هي بعزفي على البيانو، أعجبت إعجابا شديدا بما أعزفه، وسألتني: إيه الحاجات دي؟، فقلت لها: دي ارتجالات من مخيلتي، فردت عليّ وقالت: طيب ليه مش بنسمع الحاجات دي؟ فقلت لها: أنا فنان ومش هروح أخبط على الناس علشان يسمعوني».

وتابع: انتهت الاحتفالية، وبعد فترة اتصلت بي وطلبت لقائي في ليبون، فذهبت إلها، وطلبت منى عمل خلفية موسيقية لبرنامج «قطرات الندى» الذي كانت تلقي فيه إشعار كبار الشعراء ويذاع على إذاعتي «البرنامج العام» في مصر والكويت في نفس الوقت، مضيفا: «كنت سعيدا للغاية فها إحدى أهم نجمات أهل الفن تستمع إلى موسيقاي، وتريد أن تلقي أشعارا على نغماتها، كان هذا عملي الأول الذي حقق وقتها صدى جيدا، وأشاد به الجميع، وحاز إعجاب فاتن حمامة نفسها، التي كانت أجمل وأططيب شخص قابلته في حياتي».

الموسيقى التصويرية لفيلم «ليلة القبض على فاطمة»

وفي أواخر 1983 وضعت الموسيقى التصويرية لمسرحية «فوت علينا بكرة» التي قام بإخراجها المخرج الكبير سعد اردش، وافتتح بها مسرح الطليعة موسمه، ثم كانت المفاجأة أن طلبتني السيدة فاتن لكي أضع الموسيقى التصويرية لفيلم «ليلة القبض على فاطمة» من بطولتها وشكري سرحان وإخراج هنري بركات، والذي كان يمثل العودة بالنسبة إليها للسينما عقب غياب دامت خمس سنوات بعدتقديمها فيلم «لا عزاء للسيدات» سنة 1979.