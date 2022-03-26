تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان فاتن حمامة السينمائي

أعلن مهرجان فاتن حمامة السينمائي الذي ترأسه المنتجة ماجي أنور عن أعضاء لجنة تحكيم دورته الجديدة المقامة في باريس.

أعضاء لجنة تحكيم مهرجان فاتن حمامة

ويضم المهرجان هذا العام كل من الكاتب والمنتج الإنجليزي الكبير Leon buttler، والكاتبة الأمريكية Jennifer Philips، ومدير التصوير المصري الكبير محسن أحمد، والمخرجة Carole Grigy، التي تعد من اهم المخرجات الرواد في التلفزيون الفرنسي.

وعبَّرت «ماجي» عن سعادتها الكبيرة بتواجد تلك الأسماء الكبيرة معها في تلك الدورة والمقامة في مايو المقبل، وقالت في تصريحات صحفية «نحرص على تقديم دورة مميزة هذا العام وشكَّلنا لجنة من أسماء مميزة ومهمة في مجالات مختلفة».

الأميرة كاترينا سفيرة مهرجان فاتن حمامة

يذكر أن الأميرة كاترينا أعلنت قبولها بأن تكون سفيرة لمهرجان فاتن حمامة السينمائي الذي ترأسه المنتجة ماجي أنور وتقام دورته المقبلة بباريس مايو المقبل.

ونشرت ماجي عبر حسابها فيديو للأميرة كاترينا وهي تعبر عن سعادتها بتواجدها في مهرجان فاتن حمامة كسفيرة.

وقالت ماجي في تصريحات صحفية: «شرف كبير للمهرجان أن تدعمنا أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية وتقبل هذا المنصب الشرفي، فالأميرة كاترينا كانت حريصة على حضور فعاليات المهرجان منذ 3 سنوات، ومشاهدة الأفلام والتواجد معنا بالمهرجان، مما حمسها لدعمنا وتواجدها معنا كسفيرة لمهرجان فاتن حمامة وستقوم أيضا بتسليم الجوائز في الدورة المقبلة للفائزين».

يذكر أن مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي برئاسة المنتجة ماجي أنور، يكرم الناقد الكبير طارق الشناوي بدرع الكاتب المصري بالدورة المقامة في باريس، والمقرر إقامتها في مايو المقبل.

ويكرم المهرجان الموزع السينمائي المصري أنطوان زند، والذي يعد أهم وأقدم موزع سينمائي بالشرق الأوسط، حيث وزع معظم الأفلام الأمريكية.