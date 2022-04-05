«الصحة» تحذر من 6 عادات خاطئة في رمضان

حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من 6 عادات خاطئة في رسالة عاجلة لها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وقالت في تقرير رسمي لها، يتضمن العادات الخاطئة في شرب المشروبات الغازية والعصائر المعلبة، وتناول الأغذية المصنعة والدسمة، والحلويات بكثرة.

6 عادات خاطئة في شهر رمضان

وتابعت وزارة الصحة والسكان في تقريرها الرسمي، أنه لا يجب الإهمال في وجبة السحور وشرب المياه فيجب شرب المياه من 8 إلى 10 أكواب، وكثرة تناول الملح والمخللات، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على الصحة وتغيير مفهوم الثقافة الصحية من خلال ممارسة الرياضة وتناول إفطار صحي فى رمضان للوقاية من فيروس كورونا بالتزامن مع انتشار الجائحة على مستوى العالم.

ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة لكبار السن من المواطنين تؤكد فيها أهمية تناول الخضراوات والفاكهة، وضرورة البعد عن الأغذية المليئة بالدهون والسكريات والمشروبات التى تحتوى على الكافيين.

المشاكل الصحية التي تواجه مرضى الكلي في رمضان

وفي سياق متصل استعرضت الوزارة المشاكل الصحية التى تواجه مرضي الكلي نتيجة نقص السوائل بالجسم خلال شهر رمضان، وقالت إن المشاكل الصحية التي تواجه مرضى الكلي في رمضان تتمثل في الصداع ، وضعف التركيز، ومشاكل فى الرؤية، واضطرابات فى ضغط الدم، وتشققات في الجلد، وخلل في ضربات القلب إما بالزيادة أو النقصان، مشيرة الى مشكلة أخرى وهي خلل فى الدورة الدموية، مما يؤدي الى الشعور بالدوخة.

وطلبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، والتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، كما أعلنت عن رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.