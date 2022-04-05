تحذير عاجل من الصحة لكبار السن: لا تتناولوا هذه الأطعمة في رمضان

يحتاج كبار السن إلى رعاية خاصة وتناول أطعمة محددة لا تعود عليهم بالضرر على صحتهم، خلال شهر رمضان الكريم، لذا حددت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأطعمة التي من الممنوع على كبار السن تناولها في شهر رمضان، والأطعمة التي يُفضل تناولها.

وتستعرض «الوطن» كل ما أوضحته وزارة الصحة والسكان من قائمة الطعام الممنوعة والمفضل تناولها لكبار السن.

الأطعمة التي يجب على كبار السن عدم تناولها في رمضان

ووفقاً لما أوضحته وزارة الصحة والسكان، فإن الأطعمة التي لا يجب على كبار السن تناولها تنقسم إلى الآتي:

1 - مختلف الأغذية المليئة بالدهون.

2 - جميع المشروبات التي تحتوي على «الكافيين».

3 - السكريات بمختلف أنواعها.

الأطعمة المفضل تناولها لكبار السن خلال شهر رمضان

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الأطعمة المفضل تناول لكبار السن في أثناء شهر رمضان الكريم، وهي كالتالي:

1 - الخضروات.

2 - الفواكه.

نصائح مهمة من «الصحة» بشأن تناول الحلويات في شهر رمضان

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان وجهت عن طريق منشور لها آخر على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» العديد من النصائح إلى كل المواطنين بشأن تناول الحلويات خلال شهر رمضان الكريم، وهي كالتالي:

1 - يجب على الجميع تناول كميات قليلة من الحلويات الشرقية وعدم الإكثار منها في أثناء شهر رمضان الكريم.

2 - يُفضل تناول قطع صغيرة من الحلويات، على أن القطعة بحجم أصابع اليد، أو على سبيل المثال عدد 2 قطعة من القطايف على الأكثر في اليوم الواحد.

3 - أما بالنسبة إلى الأشخاص المصابة بمرض السكر، فيجب عليهم عدم تناول مختلف الأنواع من الحلويات خلال شهر رمضان، على أن يتم استبدال الحلويات بثمرة فاكهة.