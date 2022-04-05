الصحة توافق على إدراج 15.2 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي في 2022

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إدراج 15 مليونا و280 ألف مواطن، تحت مظلة التأمين الصحي خلال عام 2022.

التأمين الصحي الشامل

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الفئات الجديدة التي انضمت لمنظومة التأمين الصحي شملت: «الفلاحين، عمال الزراعة، أصحاب الأعمال، سائقي الأجرة، العمالة غير المنتظمة من الصيادين، عمال المناجم والمحاجر والمقاولات والنقل والشحن، وأعضاء النقابات المهنية»، مشيرًا إلى أنّه سيتم الإعلان قريبًا عن آلية تسجيل الفئات المنضمة حديثًا.

وأشار عبدالغفار، إلى أنّ عدد المنتفعين بخدمات التأمين الصحي حتى نهاية شهر مارس الماضي، وصل إلى 69 مليونا و669 ألفا و398 مواطنا، بنسبة تغطية بلغت 69% من إجمالي الشعب المصري.

إجراء 481 جراحة بـ4 مليارات جنيه

وأضاف أنّه خلال الربع الأول من عام 2022، أُجريت 481 ألفا و525 عملية جراحية بمستشفيات الهيئة والمستشفيات المتعاقدة بتكلفة أكثر من 3 مليارات و993 مليون جنيه ضمن مبادرة قوائم الانتظار، بينها 25 ألف عملية خلال 2022، فيما تم فحص 10 ملايين و851 ألف طالب، ضمن مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية، وفحص مليون و686 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فيروس سي، وفحص 98 ألفا و493 سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة، وفحص 11 ألفا و648 حالة ضمن مبادرة علاج ضمور العضلات منها 3 آلاف مريض.

أقسام جديد بمستشفيات التأمين الشامل

ولفت عبدالغفار، إلى رفع جودة الخدمات الصحية من خلال استحداث أقسام طبية جديدة بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث جرى افتتاح قسم رعاية مركزة بمستشفى المجمع الطبي بالغربية، وقسم رعاية مركزة للأطفال بمستشفى مبرة المحلة، ومستشفى العبور بكفر الشيخ، ووحدة رعاية قلب بمستشفى الفيوم، ووحدة القسطرة القلبية والطرفية بمستشفى النصر بحلوان، ووحدة السكتة الدماغية بمستشفى الفيوم، ووحدة زراعة القوقعة بمستشفى المنصورة بالدقهلية، والمنيا، بالإضافة إلى إنشاء لجنة التصلب المتناثر بفرع الدقهلية – أسيوط وبني سويف، وخدمة الجراحات الميكروسكوبية لعمليات جراحات العمود الفقري وعمليات المخ والأعصاب بمستشفى صيدناوي، وافتتاح عيادات المطرية بالقاهرة وأبو المطامير بالبحيرة وعيادة أبو تشت بقنا.

ماكينات لجراحات القلب المفتوح للأطفال

وتابع أنّه جرى توريد ماكينتين حديثتين لجراحات القلب المفتوح للأطفال بمستشفى بهتيم، ومستشفى الطلبة سبورتنج بالإسكندرية، وماكينة لمستشفى 6 أكتوبر، وتجهيز 3 وحدات صيدلة إكلينيكية بعيادة الدقي وعيادة الهرم والفردوس، علاوة على توريد 4 وحدات أشعة مقطعية CT بمستشفيات الهيئة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، استحداث عدد من الخدمات الطبية بالوحدات التابعة للهيئة شملت إدخال خدمة القسطرة المخية بمستشفى الفيوم وصيدناوي، إضافة إلى إدراج خدمات جراحة المخ والأعصاب «خدمة تركيب جهاز تحفيز عمق المخ DBS والبدء في العمليات المتقدمة الدقيقة بفرع كفر الشيخ».

وعن الخدمات الطبية المستحدثة بالمستشفيات المتعاقدة مع الهيئة، لفت «ضاحي» إلى إدخال خدمة القسطرة التداخلية دون جراحة قلب مفتوح للأطفال وتركيب صمام رئوي TPV، وخدمة التردد الحراري لعلاج جذور الأعصاب القطنية والعنقية والصدرية، وحقن الوحمات الدموية باستخدام القساطر الشريانية، وحقن الكيماوي لأمراض الكبد والعظام، وخدمة المسح الذري البيزترومي المقطعي والمسح الذري الديناميكي لأورام البروستاتا، وخدمات الفحوصات الطبية للأمراض الوراثية، وخدمات الباثولوجيا الإكلينيكية، وأخيرا تفعيل خدمة القوافل الطبية لمحافظة الوادي الجديد.