الصحة: القاهرة «نمبر 1» في شكاوى الصحة النفسية من تداعيات كورونا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ هناك ارتفاعًا في معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل، إضافة إلى قلة أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفيات والحالات الحرجة قليلة جدا، ومعظمهم غير حاصلين على اللقاح، ووصل معدل الشفاء من الفيروس إلى 87.3%، وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بالموجات السابقة للفيروس.

معدلات الإصابة بفيروس كورونا

وتابع بأنّ معدلات الإصابات بالفيروس انخفضت، وأعداد إصابات فيروس كورونا بالعزل المنزلي قلت بنسبة 51%، مشيرًا إلى أنّ معدلات الوفيات مستقرة على الأسبوع الثاني على التوالي.

وأكد أنّ لقاحات كورونا لعبت دورًا كبيرًا في الوصول الى هذه النسبة المرتفعة من الشفاء واستقرار الوفيات، نظرًا لأن لقاحات كورونا هي الأداة الرئيسية للنجاة من وفيات كورونا حتى الآن.

وحذّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، من عزوف المواطنين الملاحظ من الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا، وقال الجرعة التنشيطية ما زالت مهمة لتعزيز مناعة الجسم ضد الفيروس ومتحوراته، «ليس معنى استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا أن الجائحة انتهت، الجائحة ما زالت موجودة والتراخي يعرض كل الإنجازات التي حدثت للخطر»، لافتا إلى أن جائحة فيروس كورونا غيرت من المفهوم النفسي لدي المواطن كثيرا.

الأمانة العامة للصحة النفسية

وأضاف أن الأمانة العامة للصحة النفسية ساهمت فى تقليل معدلات التوتر لدي المواطنين خلال جائحة كورونا من خلال الخط الساخن لها والذي استقطب العديد من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالفيروس، وتصدرت القاهرة التساؤلات والتخوفات من الفيروس خلال الجائجة، وكانت النساء هي الأعلى في القلق.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الإستعداد القصوى داخل كل المستشفيات؛ لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ ما يلزم للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.