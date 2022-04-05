المنظمة الدولية للهجرة: نزوح 7 ملايين شخص بسبب الحرب في أوكرانيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، أنّ حوالي 7.1 مليون شخص نزحوا بسبب الحرب في أوكرانيا، وفقاً لنبأ عاجل نقله موقع "سكاي نيوز عربية".

اتهامات بارتكاب مجزرة ونفي روسي

وكانت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 من شهر فبراير الماضي قد تسببت في سقوط مئات الضحايا ونزوح ملايين الأوكرانيين هربا من القصف الروسي العنيف والمتواصل على جميع المدن الأوكرانية، فيما شهدت مدينة "بوتشا" خلال الأيام القليلة الماضية مجزرة راح ضحيتها مئات القتلى الذين تناثرت جثثهم في الشوارع وعلى الأرصفة ووصفت كييف الوضع في المدينة بالمزري وأنها عمليات قتل جماعية ومحاولات مستمرة لإبادة سكان المدينة المنكوبة، من جهتها نفت رزارة الدفاع الروسية الاتهامات وقالت أن أوكرانيا تزيف الحقائق.