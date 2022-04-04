ليتوانيا تطرد السفير الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا

أعلنت ليتوانيا، اليوم، أنها قامت بطرد السفير الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفقاً لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

وفد من جامعة الدول العربية يتوجه إلى موسكو

فيما وصل اليوم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى موسكو ضمن وفد وزاري عربي يمثل مجموعة الاتصال الوزارية التي شكلها مجلس الجامعة في 9 مارس الماضي لبحث الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها علي الدول العربية، وبحسب مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة فإنَّ الوفد العربي سيلتقي مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف مساء اليوم.

الشهر الثاني للحرب الروسية الأوكرانية

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثاني سقط خلالها مئات القتلى والجرحى بالإضافة إلى ملايين اللاجئين هرباً من جحيم الحرب.