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محمود مسلم

رئيس أوكرانيا: ليس لدينا خيار حاليا سوى مواصلة التفاوض مع روسيا

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سحر المكاوى
09:40 ص | الثلاثاء 05 أبريل 2022
رئيس أوكرانيا

رئيس أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا خيار في الوقت الحالي غير مواصلة التفاوض مع روسيا، قائلا: «يجب على أوكرانيا أن تخوض المفاوضات من موقف قوي»، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

«زيلينسكي»: سنبحث عن مرتكبي جرائم الحرب 

ونوه الرئيس الأوكراني، إلى أنه من الممكن أن لا يكون هناك لقاء بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع الرئيس الأوكراني: «سنبحث عن مرتكبي جرائم الحرب ونطالب دول العالم بالتعاون لتوقيفهم».

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بقلم سحر المكاوى