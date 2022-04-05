رئيس أوكرانيا: ليس لدينا خيار حاليا سوى مواصلة التفاوض مع روسيا
كتب:
سحر المكاوى
09:40 ص | الثلاثاء 05 أبريل 2022
رئيس أوكرانيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا خيار في الوقت الحالي غير مواصلة التفاوض مع روسيا، قائلا: «يجب على أوكرانيا أن تخوض المفاوضات من موقف قوي»، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.
«زيلينسكي»: سنبحث عن مرتكبي جرائم الحرب
ونوه الرئيس الأوكراني، إلى أنه من الممكن أن لا يكون هناك لقاء بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتابع الرئيس الأوكراني: «سنبحث عن مرتكبي جرائم الحرب ونطالب دول العالم بالتعاون لتوقيفهم».