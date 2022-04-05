طبول حرب أستراليا والصين تدق.. جزر سليمان وأزمة أوكرانيا تعجل بالمعركة

ألقت الحرب الروسية الأوكرانية، بظلالها على العلاقات الأسترالية الصينية، منذرة بإمكانية نشوب حرب بين البلدين، بعدما خرج وزير الدفاع الأسترالي، مؤكدا أن اندلاع حرب أستراليا والصين، بات «ممكنا ووشيكا»، خاصة بعد سيطرة جمهورية الصين على المحيطين الهندي والهادى، اللذين تطل عليهما الدولتان، وهو ما تراه كانبرا، تهديدا لها ولأمنها القومي، متخوفة في الوقت ذاته من تكرار سيناريو موسكو وكييف.

استعدادات حرب أستراليا والصين

عن إمكانية نشوب حرب أستراليا والصين، قال بيتر داتون وزير الدفاع الأسترالي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن اندلاع حرب مع الصين أصبح أمرا ممكنا، لافتا إلى استعداد بلاده لتلك المواجهة المحتملة، من خلال زيادة حجم الموازنة العسكرية، وزيادة حجم التسليح في الجيش الأسترالي، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وأضاف داتون أن زيادة تسليح الجيش الإسترالي، جاء بعد الأحداث التي شهدتها أوكرانيا، مؤكدا أن الحرب كانت بمثابة الصدمة، وأنه لا يتمنى أن تمتد إلى بلدان أخرى، مؤكدا أن كانبرا استعدت لاحتمالية نشوب حرب مع بكين، من خلال التزود بصواريخ بعيدة المدى، يمكن أن يصل مداها إلى 900 كيلومتر، بحسب «ديلي ميل» البريطانية.

وأوضح وزير الدفاع الاسترالي، أنه وفقا لميزانية وزارة الدفاع الجديدة، التي بلغت 3.5 مليار دولار، فإنه من المتوقع تزويد القطع الحربية والطائرات المقاتلة بصواريخ بعيدة المدى، استعدادا لأي حرب ممكنة بين أستراليا والصين، متابعا: «زيادة الموازنة كانت بسبب الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الخطر الذي تشكله الأنظمة الاستبدادية على دول العالم» في إشارة إلى جمهورية الصين.

اتفاقية جزر سليمان تثير القلق

توتر العلاقات بين أستراليا والصين، لم يكن وليد اللحظة، إذ سبق وشنت بكين عدة هجمات إلكترونية على كانبرا، بالإضافة إلى توسيع نفوذها العسكري في المحيطين الهادى والهندي، كان آخرها الاتفاقية التي وقعتها الصين مع جزر سليمان قبل أيام، التي تخطط بكين من خلالها لإنشاء قاعدة عسكرية على هذه الجزر، وفقا لعدة وثائق مسربة، بخصوص اتفاقية الجزر، التي تقع في شمال أستراليا بالمحيط الهادى، ما يشكل تهديدا لها، ويُنذر بإمكانية نشوب حرب استراليا والصين.