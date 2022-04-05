أوكرانيا تعلن مقتل 165 طفلا جراء الهجوم الروسي وتدمير 83 مؤسسة تعليمية

ذكرت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الروسي أودى بحياة 165 طفلا على الأقل، بينما أصيب أكثر من 431 طفلا آخر.

وأشار مكتب المدعي العام الأوكراني، في بيان، نشرته وكالة أنباء «يوكرين فورم»، الأوكرانية، إلى أنّ 165 طفلا قتلوا في الهجوم الروسي على أوكرانيا حتى صباح اليوم الموافق 5 أبريل، فيما أصيب أكثر من 431 طفلًا، منهم 266 بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف البيان أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث يجري العمل على حصر عدد الضحايا في أماكن القتال الفعلي بدقة، خاصة بمدينة «ماريوبول»، وفي بعض مناطق كييف وتشيرنيهيف ولوجانسك.

حصيلة الضحايا من الأطفال هي الأعلى في مدينة كييف

ولفت البيان إلى أن حصيلة الضحايا من الأطفال هي الأعلى في مدينة كييف برقم زاد عن 75 طفلا ثم في «دونيتسك وخاركيف وتشيرنيهيف»، مع الإشارة إلى أن القصف الروسي في بلدة «بوتشا»، بمنطقة كييف، أسفر أيضا عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلا بحسب البيان.

وأخيرا، أبرز البيان أن 869 مؤسسة تعليمية تضررت جراء القصف الروسي على أوكرانيا، بينها 83 منشأة دُمرت بالكامل.