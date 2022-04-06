تحظى مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان في محافظة كفر الشيخ، على أهمية كبيرة وعمليات بحث واسعة لدى المسلمين والصائمين من أبناء الإقليم، وخاصة من تبعد منازلهم عن المساجد، حيث يتناولون إفطارهم وفق المواقيت المنضبطة، كما يحرصون على تأدية الصلوت الخمس في مواعيدها خلال الشهر الكريم تقربا إلى الله عز وجل.

وتحرص «الوطن»، على نشر كل ما يهم القارئ وكل ما يبحث عنه عبر محركات البحث المختلفة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، حيث تنشر مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان في محافظة كفر الشيخ، في إطار خدماتها للقراء.

مواقيت الصلاة اليوم 5 رمضان في محافظة كفر الشيخ

تاتي مواقيت الصلاة اليوم 5 رمضان في محافظة كفر الشيخ، بأقل دقيتين لصلاة الفجر بينما يكون موعد الإفطار اليوم مثل امس الثلاثاء، حيث من المقرر أن يؤذن أذان الفجر الساعة 4 و9 دقائق صباحا حسب التوقيت المحلي، بينما تشرق الشمس في تمام الساعة 5:40 دقيقة صباحا، فيما يرفع أذان الظهر عند الساعة 11:59 صباحا، كما يكون أذان العصر في الساعة 03:33 مساءً بحسب التوقيت المحلي، فيما يحل موعد أذان المغرب الساعة 06:19 مساءً ويكون وقتها الإفطار ، كما يؤذن أذان العشاء عند الساعة 07:40 مساء وتبدا صلاة العشاء ثم التراويح بعدها لمدة نصف ساعة وفق ضوابط مديرية الأوقاف.

موعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان في محافظة كفر الشيخ

يمكن للصائمين تناول الإفطار مع موعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان في محافظة كفر الشيخ، والذي يكون في تمام الساعة 6: 19 دقيقة مساءً، حيث يجوز تناول الإفطار وجرح صيامهم بتناول العصائر او التمور مع رفع أذان المغرب او الانتظار حتى الانتهاء من الأذان كاملا وفقا لدار الإفتاء المصرية.