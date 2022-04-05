أسعار الخضروات والفاكهة في معارض «أهلاً رمضان» بالإسماعيلية

سجلت محافظة الإسماعيلية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضروات والفاكهة في معارض الغرفة التجارية ومعارض «أهلاً رمضان» بمدينة الإسماعيلية وكافة المراكز والمدن، مقارنةً بالفترة الماضية.

وأعلنت الغرفة التجارية في الإسماعيلية صباح اليوم الثلاثاء، عن قائمة للأسعار الاسترشادية في معارض «أهلاً رمضان»، والتي سيتم العمل بها حتى مساء الجمعة 8 أبريل الجاري.

10 جنيهات للطماطم و17 جنيهاً للفلفل

وقال جلال الطاهر، سكرتير الغرفة التجارية بالإسماعيلية ورئيس شعبة الخضر والفاكهة، إن أسعار الطماطم تبدأ من 8 إلى 10 جنيهات، مقارنةً بـ15 جنيهاً للكيلو في الأسواق الحرة، فيما بلغ سعر الطماطم المخصصة للصلصة 5 جنيهات كحد أقصى، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 5 و6 جنيهات ونصف.

كما تراوح سعر البصل الأحمر بين 2.5 إلي 4 جنيهات، وبلغ سعر البصل الأحمر نمرة 2 من جنيه إلى جنيهين، فيما بلغ سعر البصل الأبيض من 2 إلى 3 جنيهات ونصف.

وبلغ سعر الفلفل الحار والرومي ما يتراوح بين 13 و17 جنيهاً للكيلو، وبلغ سعر الكوسة من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو، فيما بلغ سعر الجزر من 4 إلى 6 جنيهات، وارتفع سعر البسلة من 8 إلى 12 حنيهاً، وبلغ سعر القلقاس من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر كيلو الليمون ما بين 14 و18 جنيهاً.

أسعار الفاكهة في منافذ الغرفة التجارية بالإسماعيلية

واختلفت أسعار الفاكهة في منافذ الغرفة التجارية ومعارض «أهلاً رمضان» في الإسماعيلية، من نوع إلى آخر، حيث تراوح سعر كيلو الفراولة من 8 إلى 10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الموز من 9 إلى 12، فيما بلغ سعر كيلو البرتقال من 6.5 إلى 8 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو اليوسفي موركيت من 8 إلى 10 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو الجوافة من 12 إلى 15 جنيهاً للكيلو، وارتفع سعر التفاح المستورد من 15 إلى 25 جنيهاً، بحسب الجودة وبلد المنشأ.

زيادة الأسعار بسبب انخفاض المعروض مع زيادة الطلب

وقال علي العكرمي، سكرتير شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية في الإسماعيلية، إن الارتفاع النسبي لأسعار بعض المنتجات من الخضر والفاكهة، يرجع لانخفاض كمية المعروض من السلع مع زيادة في الطلب والاستهلاك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتوقع «العكرمي» عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية بمجرد تحسن الأحوال الجوية، وزيادة المعروض من منتجات الخضر والفاكهة خلال الأيام القادمة.