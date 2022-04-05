«المنشآت الفندقية»: عقوبات تصل لغلق الفندق حال منع سيدة من الإقامة بمفردها

أعاد مسلسل فاتن أمل حربي، الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري، الجدل من جديد حول أحقية المنشآت الفندقية في حرمان السيدات أقل من 40 عاما، من الإقامة بالفنادق بمفردهن دون وجود مِحرِم.

وقال طوني غزال، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية، إنه لا يوجد أي قرار أو قانون يمنع السيدات المصريات دون الـ 40 من الإقامة بالفنادق السياحية بمفردهن، لافتا إلى أن كل الفنادق التابعة لوزارة السياحة والآثار تقوم بتسكين هؤلاء السيدات بشكل طبيعي أسوة بالرجال.

وأكد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية، أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى خلال السنوات الماضية، بشأن منع أي سيدة من الإقامة بمفردها بالفندق بغض النظر عن سنها.

عقوبات تصل لغلق الفنادق

وأضاف «غزال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حال قيام أي فندق بمنع السيدات من الإقامة بمفردهن، يتم تحويله للتحقيق وتوقيع عقوبات عليه تصل إلى الإغلاق وسحب الترخيص، موضحا أن الفنادق المصرية ملتزمة بتنفيذ القوانين والأعراف السياحية، التي تنص على عدم منع إقامة أي ضيف بالفندق بسبب لونه أو جنسه أو ديانته.

وثيقة الزواج شرط أساسي لإقامة رجل وامرأة مصريين بغرفة واحدة

وكان هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن الفنادق المصرية تسمح بشكل طبيعي للسيدات بالإقامة بالغرف الفندقية بمفردهن دون اشتراط وجود محرم معهن، لافتا إلى أن الفنادق تشترط فقط في حال إقامة رجل وسيدة مصريين في غرفة واحدة بوجود عقد الزواج، وحال عدم وجود وثيقة الزواج فلا يسمح لهما بالإقامة بذات الغرفة.

وأشار «الشاعر» إلى أنه حال قيام أي فندق بمنع إقامة المرأة المصرية أو العربية دون سن الـ 40 بمفردها، فعليها تقديم شكوى رسمية ضد الفندق لوزارة السياحة ولغرفة المنشآت الفندقية، أو تحرير محضر شرطة، مشددا على أن إقامة أي سيدة مصرية بأي فندق بمفردها حق أصيل لها، ولا يستطيع أي فندق منعها من ذلك.