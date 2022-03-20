شركات السياحة: إقبال جيد من المواطنين لحجز رحلات عمرة رمضان

كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية للغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن موسم العمرة لهذا العام يسير بدون مشاكل كبيرة تُذكر، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي.

أوضح «باسل» أن هناك أزمة واحدة تقابل الموسم، وهي تحصيل وزارة السياحة والآثار، قيمة الساعة الإلكترونية مسبقًا من المعتمرين، والتي تبلغ قيمتها نحو 560 جنيهًا دون أن يتسلمها المعتمرون فعليًا، وهو ما يضع الشركات في حرج بالغ أمام معتمريها بتحصيل قيمة خدمات غير موجودة بالبرنامج.

زيادة في أسعار رحلات العمرة خلال شهر رمضان

وأضاف «باسل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شركات السياحة بدأت في تسويق برامج عمرة شهر رمضان، وأن هناك إقبالًا جيدًا من المواطنين على حجز رحلات العمرة خلال شهر الصوم، موضحًا أن هناك زيادة كبيرة في أسعار رحلات العمرة خلال شهر رمضان، بالمقارنة برحلات العمرة خلال شهري رجب وشعبان، نتيجة ارتفاع أسعار الفنادق بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، خلال هذا الشهر فضلاً عن زيادة أسعار تذاكر الطيران خلال رمضان بالمقارنة بالأسعار الحالية.

1883 شركة منظمة لرحلات العمرة هذا العام

من جهتها قالت إيمان سامي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن عدد تأشيرات العمرة المخصصة لكل شركة سياحة خلال رمضان تصل 15 تأشيرة، لافتة إلى أن عدد شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام يبلغ نحو 1883 شركة سياحة.

وتابعت أن هناك مطالبات من شركات السياحة بزيادة أعداد التأشيرات خلال شهر رمضان، إلا أنه لا يوجد أي استجابة من وزارة السياحة حتى الآن بتلبية هذا المطلب.

وكان إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن»، أن بعض رحلات العمرة خلال شهر رمضان المقبل، يتجاوز سعرها مبلغ 100 ألف جنيه، وهى التى يتم تنظيمها خلال الـ 10 أيام الأواخر من الشهر الكريم.