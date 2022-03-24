قافلة توعوية وطبية بجمعية الوادي الجديد في محافظة السويس

شهدت محافظة السويس، أمس الأربعاء، تنظيم قافلة توعوية وطبية بجمعية الوادي الجديد لتنمية المجتمع، بمنطقة أحمد عبده بحي الأربعين، بالتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، شارك فيها عدد من الأطباء ومعلمي محو الأمية والمنظمين من أهالي المنطقة.

ندوة توعوية لأهالي المنطقة

قالت السيدة رفاعي مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالسويس، إن القافلة تضمنت التأكيد على أهمية الشهادة وكيفية الالتحاق بفصول محو الأمية للتعلم في أقل وقت ممكن، موضحة أنه تم عمل قياس مستوى لـ 25 مواطنا وتوجيه 10 مواطنين للفصول التنشيطية، فضلا عن التنسيق لفتح فصل محو أمية داخل جمعية الوادي الجديد، والتي وفرها مجلس إدارتها.

وتضمنت القافلة أيضا تقديم خدمات طبية مختلفة إذ تم الكشف على 62 حالة مبادرة صحة المرأة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتسجيل في مشروع التأمين الصحي الشامل، إذ تم فتح 15 ملف تأمين صحي شامل وإجراء الكشف على 60 حالة اعتلال كلوي وأمراض مزمنة منها السكر والضغط.

وقال محمد أمير الشوربجي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن القافلة الطبية هي الثانية التي تنظمها الجمعية لخدمة أهالي المنطقة، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتعليم الكبار ومديرية الشؤون الصحية، لافتا إلى أن المشرف على الأنشطة بالجمعية محمد عبده ضباشة، نظم الفعاليات بالتعاون مع أعضاء الجمعية.