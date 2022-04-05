خطة التعليم للطلاب ذوي الهمم: منح وإعفاء من المصروفات وأجهزة حاسب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الاستراتيجية للوزارة لعام 2022/2026، مؤكدة أنها اهتماماً بتمكين المرأة وطلاب ذوي الهمم وتلبية احتياجات الطفل، مشيرة إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، تهدف إلى توفير منظومة متكاملة من الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، ويأتي في مقدمتها الأشخاص ذوي الهمم.

وقالت وزارة التعليم، إن رؤية مصر 2030 وضعت عددا من الأهداف والآليات التي تحقق التمكين الاقتصادي لذوي الهمم بتوفير فرص اللائق لهم، وتوفير بيئة داعمة لدمج ذوي الإعاقة في مراحل التعلم المخلتفة.

توفير أجهزة حاسب آلي مجهزة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطة وزارة التعليم لطلاب ذوي الهمم والمرأة وهي كالتالي:

- تجهيز فصول مدرسية تناسب الأطفال ذوي الهمم حسب نوع إعاقتهم.

- تدريب المعلمين على التعامل مع الأطفال ذوي الهمم وتمجهم في المجتمع الدراسي.

- العمل على تقديم منح الطلاب ذوي الهمم مزايا في الجامعات والمعاهد الحكومية، والخاصة كالإعفاء من الرسوم والمصروفات الدراسية ومقابل الخدمات المختلفة.

- توفير أجهزة حاسب آلي مجهزة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية في المعامل الدراسية.

- توفير وسائل تعليمية في القاعات الدراسية والمكتبات تتناسب مع نوعية الإعاقة.

- تطوير مدونات سلوك في المؤسسات التعليمية للحث على تقبل الآخر ومناهضة التتمر.

تخصصات تناسب احتياجات وطموحات الفتيات في التعليم الفني

- برامج توعية في المناطق الريفية بأهمية استكمال تعليم الفتيات.

- التوسع في إنشاء مدارس صديقة للفتيات.

- إضافة تخصصات تناسب احتياجات وطموحات الفتيات في التعليم الفني.

- حملات توعية للأهالي في القرى والنجوع بأضرار الزواج المبكر للتغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة.

- تطوير متونات سلوك في المؤسسات التعليمية لتوفير بيئة تعليمية آمنة للمرأة والفتاة خالية من كافة أشكال العنف ضد المرأة والتمييز.

- تطوير المناهج التعليمية لمراعاة تضمينها مبادئ تكافؤ الفرص ومنع التسيير بما يحقق المساواة بين الجنسين.

- عقد لقاءات توعية في المدارس بقضايا المرأة وحمايتها من العنف.