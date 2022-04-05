توجيه هام من «التعليم» لـ«طلاب تانية ثانوي» بشأن الامتحانات التجريبية

شدّد عدد من مدارس المرحلة الثانوية على طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، ضرورة الحضور للمدرسة لتحميل منصة الامتحانات واختبار جاهزية التابلت لامتحان التجربة المقرر عقده خلال شهر رمضان الجاري، طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم، مؤكدة أنها غير مسئولة عن من يتخلف عن الحضور.

وشددت المديريات على الإدارات التعليمية، بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات وتدريب الطلاب على كيفية استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات والوصول إلى المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم، لافته إلى ضرورة توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي لمواجهة كورونا.

الامتحانات الإلكترونية تهدف لتدريب الطلاب

وأضافت المديريات في خطابها للإدارات التعليمية، الامتحانات الإلكترونية تهدف فقط إلى تدريب الطلاب على كيفية الدخول إلى منصة الامتحانات والإجابة على الأسئلة عبر الوسيط الإلكتروني، موضحة أنها تشبه الامتحانات التجريبية التي عقدت لـ طلاب الصف الأول الثانوي، مشيرة إلى أنها ستشكل غرف عمليات مركزية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بهذه الامتحانات.

«شوقي»: الوزارة حريصة على الاستعداد الجيد للامتحانات

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات التجريبية لطلاب الصفين الثانوي والثالث الثانوي ستعقد خلال شهر رمضان المبارك، موضحاً أنه يجرى حالياً الاستعداد لها بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة منها بجانب الاستفادة من المنصات التعليمية الموفرة على أجهزة التابلت.

وأضاف «شوقي» لـ«الوطن»، أنه لم يتم تحديد اليوم الذي تبدأ فيه الامتحانات، مؤكداً أن الوزارة حريصة على الاستعداد الجيد للامتحانات وتدريب الطلاب على أكثر من وسيلة للامتحانات، موضحاً أن الطالب يقع على عاتقه فقط الاستعداد للامتحانات وفهم مخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، فضلاً عن التدريب بشكل جيد على الأسئلة الجديدة التي تطبق فلسفة التعليم الجديدة.