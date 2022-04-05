قرارات عاجلة من «التعليم» قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، المقرر أن تبدأ اعتبارا من مايو المقبل، لمختلف المراحل التعليمية بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية المدارس للتأكد من انتهاء شرح المقررات الدراسية في المدة المحددة لها، ووفق الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

استعدادات عقد الامتحانات

وخاطبت عددا من المديريات، الإدارات التعليمية، بأهمية وقف نشرات النقل والندب حتى نهاية الامتحانات، إلا في حالة الضرورة القوصى، ولصالح العمل وحتى نهاية العام الدراسي الحالي 2021-2022، مشددة على ضرورة تنفيذ القرار بدقة للانتهاء من الاستعدادات الخاصة بوضع امتحانات الفصل الدراسي الثاني كوضع الأسئلة وطباعتها.

وأضافت المديريات في خطابها للإدارات التعليمية، أنّه تقرر وقف الإجازات الاعتيادية للمعلمين والأخصائيين بجميع المدارس وداخل ديوان الإدارات التعليمية حتى انتهاء العام الدراسي لاستقرار العملية التعليمية، لافته إلى أنّ الامتحانات ستعقد ورقيا بالنسبة لصفوف النقل ووفق المواصفات الفنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس الجيزة

- امتحانات الصف الثاني والثالث «فصل واحد» والصف الرابع والخامس «الصم وضعاف السمع» يوم 7 مايو حتى يوم 8 مايو.

- امتحانات الصف الرابع الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين» والصف السادس الابتدائي «الصم وضعاف السمع» يوم 8 مايو حتى يوم 12 من الشهر ذاته.

- امتحانات الصف الخامس الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين» والسابع «صم وضعاف السمع» يوم 7 مايو حتى 11 مايو.

- امتحانات الصف السادس الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين» والثامن «الصم وضعاف السمع» يوم 8 مايو حتى 12 من الشهر ذاته.

- امتحانات الصف الأول الإعدادي «عام والصم والمكفوفين والمهني» يوم 7 مايو حتى 12 من الشهر ذاته.

- امتحانات الصف الثاني الإعدادي «عام والصم والمكفوفين والمهني» يوم 7 مايو حتى 12 من الشهر ذاته.

- شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «عام ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهني» يوم 14 مايو حتى 19 من الشهر ذاته.

- امتحانات الصف الأول الثانوي للصم وضعاف السمع تبدأ يوم 7 مايو حتى 14 من الشهر ذاته.

- امتحانات الصف الثاني الثانوي للصم وضعاف السمع تبدأ يوم 12 مايو حتى 19 من الشهر ذاته.

- امتحانات الصف الأول الثانوي للمكفوفين تبدأ يوم 7 مايو حتى 15 من الشهر ذاته.

- امتحانات الصف الثاني الثانوي للمكفوفين تبدأ يوم 11 مايو حتى 19 من الشهر ذاته.

- امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بأنواعه يوم 24 أبريل حتى 19 مايو.