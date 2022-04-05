إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية

أصيب شخصان بكسور وجروح مختلفة في أنحاء الجسم، جراء تصادم سيارة ملاكي بالحاجز الجانبي على طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي، قرب مدخل مدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى انقلاب السيارة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، يفيد بتصادم سيارة ملاكي برصيف «كوبري 7»، قرب منطقة «المنايف»، على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

انتقال سيارات الإسعاف لموقع الحادث

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت مصادر طبية أن المصابين هما «محمد إسماعيل راغب»، 32 سنة، مقيم بمحافظة الغربية، مصاب بكسور مضاعفة في اليدين والقدمين، فيما أصيب «حسام السيد إبراهيم»، 57 سنة، مقيم بمحافظة القاهرة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيمن.

وأضافت المصادر الطبية أن المصابين في حالة شبه مستقرة، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، مشيرةً إلى أنه سيتم وضعهما تحت الملاحظة لحين الاطمئنان عليهما، قبل التصريح بخروجهما من المستشفى.

استقرار حالة 23 مصاباً في «حادث البعالوة»

وأصيب 23 شخصاً، في حادث سابق، جراء انقلاب سيارة محملة بالعمال على طريق «36 الحربي»، قرب قرية «البعالوة» في مدينة القصاصين، نقل من بينهم 12 شخصاً إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج، كما أسفر الحادث عن مصرع أحد العمال.

وأشارت مصادر طبية إلى أن معظم حالات المصابين في الحادث كانت مستقرة، وخرج عدد كبير منهم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم التالي للحادث.

وأضافت المصادر أن الإصابات تنوعت بين كسور مختلفة في اليدين والساقين وجروح وكدمات في أنحاء الجسم، عدا حالتين اشتباه كسر في العمود الفقري والفقرات العنقية، وتم حجزهما بالمستشفى لحين عرضهما على استشاري المخ والأعصاب والعظام.