الجريمة والحكم في رمضان.. تأييد إعدام المتهمين بقتل سائق الإسماعيلية

أيدت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف حسين، وعضوية المستشارين ولاء طاهر، وأحمد سري الجمل، وياسر مدبولي، بأمانة سر، هيثم عمران، إعدام شخصين بعد إحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتي، في يناير الماضي.

وقضت محكمة الإسماعيلية بإعدام كل من «ح. ج» 26 عاما، و«خ. م»، 21 عاما، مقيمان بعزبة العمار بقرية سرابيوم بمدينة فايد، لاتهامهما باختطاف وقتل سائق توك توك، وإلقاء جثمانه في ترعة الإسماعيلية.

تفاصيل الواقعة

وتعود الواقعة إلى اختفاء سائق توك توك في الإسماعيلية مقيم بقرية سرابيوم بمركز فايد بالإسماعيلية، ويدعى «م. م» 19 عاما، في رمضان قبل الماضي، إلى أن جرى العثور على جثمانه في ترعة الإسماعيلية بعد شهرين تقريباً.

وتمكن ضباط المباحث الجنائية في الإسماعيلية من القبض على المتهمين، وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، واستعادة التوك توك المسروق، من إحدى قرى مركز التل الكبير بالإسماعيلية.

اعتراف المتهمين

واعترف المتهمان باختطاف المجني عليه، باستخدام سلاح أبيض، بعدما طلبا منه توصليهما إلى منطقة نائية، وفور وصولهم أشهر المتهم الثاني السلاح في وجه السائق، وقام المتهم الأول بخنقه حتى فارق الحياة.

واعترف المتهم الثاني بقيامه بخنق المجني عليه بواسطة أداة بلاستيكية، قاصداً قتله، فأحدثا إصابته الموجودة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بأوراق القضية.

وبحسب أوراق القضية اقترنت جناية القتل بجنايات أخري بالتحايل على المتهم واختطافه وسرقة مركبة خاصة به «توك توك»، وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، لتصدر المحكمة حكمها اليوم، لتكون الجريمة في شهر رمضان، والحكم أيضا في شهر رمضان لكن بعد ارتكاب الجريمة بعامين.