ربة منزل تقتل طفلتها وتتخلص من جثتها في بلاعة بالوراق.. «عايزة ولد»

تخلصت ربة منزل من طفلتها البالغة من العمر 40 يوما، بمنطقة الوراق، حيث خنقتها وتخلصت من جثتها ببلاعة صرف صحي، وبضبط المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة، لرغبتها في ولادة ذكر، وإخبارها زوجها المسافر أنها حامل في طفل ذكر، وتم إحالتها إلى النيابة التي قررت بحسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ببلاعة صرف صحي

ورد بلاغ للرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق، بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة ببلاعة صرف صحي، وبإجراء المناظرة تبين أن الطفلة تبلغ من العمر 40 يوما، تعرضت للخنق، وتم التوصل لوالدتها، وتبين أنها مرتكبة الجريمة.

اعترافات الأم

بضبط الأم اعترفت أمام العقيد مروان مشرف مفتش مباحث الوراق بقتل الطفلة، خوفا من زوجها المسافر خارج مصر، حيث كانت قد أخبرته أنها حامل في ولد، إلا أنها قررت قتل الطفلة عقب ولادتها، وتخلصت من جثتها في البلاعة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم إحالتها إلى النيابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.