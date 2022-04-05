مسلسل ملف سري الحلقة 4 بطولة هاني سلامة.. أزمة بين يحيى وشاكر

مسلسل ملف سري الحلقة 4 بطولة هاني سلامة تتمحور أحداثها اليوم في بحث المستشار يحيى عز الدين الذي يقوم بدوره الفنان هاني سلامة عن خطيبته نور التي تجسد شخصيتها رحمة حسن خاصة بعد خسارته لصديقه الإعلامي حازم الذي يؤدي دوره الفنان إدوارد.

مسلسل ملف سري الحلقة 4 بطولة هاني سلامة.. البحث عن نور

مسلسل ملف سري الحلقة 4 بطولة هاني سلامة تدور فكرة الحلقة عن المشاكل المتبادلة بين يحيى وشقيقه شاكر الذي يجسد دوره الفنان نضال الشافعي بعد أن تفاجأ الأول بشقيقه يترافع في قضية عائلة المالكي الخاصة بغسيل الأموال، التي كان يحكم فيها يحيى وبسبب الحرج القانوني الذي استشعره يحيي قرر التنحي عن القضية وهو ما كانت تريده عائلة المالكي خوفا من أحكام يحيى.

مسلسل ملف سري الحلقة 4 بطولة هاني سلامة تحاول الفنانة مادلين طبر التي تجسد دور والدة هاني سلامة ونضال الشافعي، الصلح بين الثنائي خاصة بعد إعلان يحيى غضبه من شقيقه بسبب إخفائه خبر دفاعه عن عائلة المالكي التي يمثلها في المسلسل ماجد المصري ومحسن محيي الدين ومحمود حجازي وعائشة بن أحمد التي كادت أن توضع بالحبس 24 ساعة بسبب محاولتها الحديث مع يحيى عقب قراره التنحي عن الحكم في القضية.

مسلسل ملف سري الحلقة 4 بطولة هاني سلامة وإخراج حسن البلاسي

مسلسل ملف سري الحلقة 4 بطولة هاني سلامة وعائشة بن أحمد وإدوارد ونضال الشافعي ودينا ومادلين طبر وماجد المصري، ومن إنتاج شركة فنون مصر، وإخراج حسن البلاسي وقصة محمود حجاج.