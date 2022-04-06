درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6-4-2022 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 6 أبريل 2022، أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة ليصبح الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تزيد الحرارة عن المعدلات الطبيعية نحو 10 درجات، لتتراوح بين 38 درجة و39 درجة ليكون الطقس شديد الحرارة نهارا على مختلف محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 6-4-2022

ووفق خبراء الأرصاد، سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب الصعيد، كما يكون الطقس مشمسا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنه ابتداء من يوم الجمعة الموافق 8 أبريل 2022، ستشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة على كافة المدن والمحافظات اليوم، وفق خبراء الأرصاد، على النحو التالي:

القاهرة 38 20

الإسكندرية 28 17

وادي النطرون 37 18

طنطا 37 19

شبين الكوم 37 19

دمنهور 36 19

بلطيم 25 17

مطروح 26 17

السلوم 32 18

سيوة 41 20

بورسعيد 33 20

دمياط 32-20

الزقازيق 39-21

المنصورة 35 19

الإسماعيلية 39 20

السويس 38-20

العريش 37-20

رفح 36-20

رأس سدر 39-21

نخل 37-15

نويبع 38-21

طابا 35-21

كاترين 30-26

الطور 34-20

شرم الشيخ 38-24

الغردقة 36-23

مرسى علم 36-22

الفيوم 40-21

بني سويف 40-21

المنيا 40-21

أسيوط 41-22

سوهاج 42-23

قنا 42-24

الأقصر 42-24

أسوان 42-25

إدفو 42-26

أبوسمبل 40-26

الوادي الجديد 42-25

شلاتين 36-22

أبورماد 35-20

حلايب 32-21

رأس حدربة 33-20