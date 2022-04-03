حالة الطقس غدا الاثنين 4-4-2022 بمصر.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الاثنين، ستشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، إذ تسجل نحو 31 درجة خلال ساعات النهار، في حين يسود طقس بارد خلال ساعات الليل وتصل درجة الحرارة إلى 15 درجة مئوية.

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن الطقس سيكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، في حين سيكون حارًا على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، ومع بداية ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بنحو 15 درجة على الأقل، ليسود طقس بارد حتى ساعات الصباح الأولى، فيما يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، إذ تصل درجات الحرارة لـ42 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و20 درجة مئوية خلال ساعات الليل حيث يسود طقس معتدل.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار الرياح الجنوبية الشرقية الحارة بشكل متقطع على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 4-4-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في مصر على النحو التالي:

القاهرة 32-18

الإسكندرية 30-15

وادي النطرون 29-16

طنطا 31-16

شبين الكوم 31-17

دمنهور 28-17

بلطيم 25-16

مطروح 23-16

السلوم 30-15

سيوة 33-17

بورسعيد 27-15

دمياط 27-15

الزقازيق 33-17

المنصورة 32-17

الإسماعيلية 33-16

السويس 34-16

العريش 28-14

رفح 23-15

رأس سدر 34-17

نخل 33-12

نويبع 34-16

طابا 30-17

كاترين 29-12

الطور 32-16

شرم الشيخ 33-24

الغردقة 34-23

مرسى علم 33-22

الفيوم 38-17

بني سويف 38-17

المنيا 37-15

أسيوط 37-18

سوهاج 39-19

قنا 39-19

الأقصر 40-20

أسوان 41-21

إدفو 41-20

أبو سمبل 40-20

الوادي الجديد 39-22

شلاتين 23-19

أبو رماد 33-18

حلايب 32-17

رأس حدربة 31-18