روجينا ومسلسل انحراف يتصدران تريند «تويتر مصر» بعد الحلقة الثالثة

تصدر مسلسل الفنانة روجينا تريند موقع التغريدات القصيرة تويتر بعد ساعات من عرض الحلقة الثالثة من المسلسل الذي يخرجه رؤوف عبد العزيز.

مسلسل «انحراف»، تدور قصته عن أحداث حقيقية، في دراما تشويقية مليئة بالغموض حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، وتقرر تعديل مسارهن بطريقتها الخاصة.

مسلسل انحراف من بطولة روجينا وإخراج رؤوف عبدالعزيز

وخلال الحلقتين الماضيتين قامت روجينا والتي تجسد دور حور بالتخلص من زوجها الفنان محمد لطفي فى الحلقة الأولى.

ويشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل «انحراف» كل من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، والمسلسل تأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

روجينا: مسلسل انحراف عمل مهم للمرأة

روجينا كانت قد تحدثت لـ«الوطن» عن انحراف قائلة تحدثت روجينا عن سبب قبولها بطولة مسلسل «انحراف»، قائلة: «مسلسل انحراف عمل فني درامي مهم للغاية، واعتبره واحدا من أهم المسلسلات التي قدمتها في مسيرتي الفنية، لكونه يناقش مشاكل وقضايا المرأة المصرية من جذورها، وأحب أن أوجه الشكر للمؤلف مصطفى شهيب والمخرج رؤوف عبد العزيز لتمسكهما بي وإيمانهما بقدراتي التمثيلية في تجسيد شخصية المرأة في المسلسل».

وأشارت روجينا إلى كونها لا تحب تقديم أدوار المرأة الضعيفة ولذلك كانت دوما ما تبحث عن تقديم الشخصيات القوية التى حتى لو كانت ضعيفة تقوم وتستنهض قوتها وتنتقم من كل من حاول ضعفها.