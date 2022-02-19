روجينا تكشف تفاصيل دورها في «كيد الحريم»: «شخصية كوميدية ومجنونة»

أعلنت النجمة روجينا، اليوم، دخولها موسم دراما رمضان 2022 بمسلسل «كيد الحريم»، من إنتاج الشركة المصرية الخليجية المشتركة، وتأليف فهد علي البلوشي، وإخراج مصطفى فكري.

روجينا تتزوج من عبد الإمام عبدالله

وعن المسلسل، قالت روجينا في تصريح خاص لـ«الوطن»: «تجربة جديدة ومختلفة وأقدم فيه شخصية سمية، وهي شخصية كوميدية ولذيذة ومجنونة وبتعرف تاخد حقها بسهولة وقريبة من ربنا».

تابعت: «سمية أرملة وهتتجوز الفنان الكبير عبد الإمام عبدالله، بعد وفاة زوجها الذي تزوجته في صغرها، وهتكون زوجة أب للفنانة خلود محمد».

فيلم مربع برمودة لروجينا

ويعرض لروجينا حاليا فيلم «مربع برمودة»، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت وبطولة مصطفى خاطر، عمرو عبد الجليل، هنا شيحا، محمد ثروت، محمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت، إنتاج شركة The Gate، للمنتج عاطف كامل بالتعاون مع شركة Yellow Tape Tech للمنتج أحمد البطل.

الفيلم يعتبر عودة للفنانة روجينا للسينما بعد فترة من الغياب، وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم الكهف، وتدور القصة حول تعامل البشر في حياتهم والظروف التي تواجههم، فضلًا عن أهمية الصداقة وتأثيرها في مواجهة هذه الظروف، وتستعرض الأحداث مفهوم الصداقة الحقيقي وقيمة روابطها.