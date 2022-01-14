روجينا تعلن إصابة ابنتيها بفيروس كورونا: قدر الله وما شاء فعل

أعلنت الفنانة روجينا إصابة ابنتيها بفيروس كورونا، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

روجينا: مايا ومريم ايجابي كورونا

نشرت روجينا صورة لهما معا، وعلقت قائلة: «الحمد لله مايا ومريم إيجابي كورونا.. قدر الله وما شاء فعل، ادعوا لهما، وأرجو كل من خالطهما أن يطمئن على نفسه.. ربنا يحفظنا جميعا ويتم شفاء بناتي وكل مريض».

روجينا: ادعوا لبناتي

كانت «روجينا» روّجت، لفيلمها الجديد «مربع برمودة»، ونشرت روجينا بوسترات فيلمها الجديد عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

فيلم «مربع برمودة» من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وبطولة مصطفى خاطر، عمرو عبد الجليل، هنا شيحا، محمد ثروت، محمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت إنتاج شركة (The Gate)، لـ المنتج عاطف كامل بالتعاون مع شركة (Yellow Tape Tech) لـ المنتج أحمد البطل.