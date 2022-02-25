روجينا تخطف الأنظار بإطلالة باللون الأبيض.. والجمهور: «قمر يا عمري»

شاركت الفنانة روجينا، عبر صفحتها الشخصية بـ«إنستجرام»، عددا من صورها خلال جلسة تصوير أخيرة، حيث ظهرت بإطلالة جذابة باللون الأبيض بتوقيع مصمم الأزياء العالمي محمود غالي، وأعرب العديد من نجوم الفن عن إعجابهم بها، فضلا عن عدد من المتابعين.

إطلالة روجينا باللون الأبيض

وعبّر جمهور ومتابعو روجينا عن إعجابهم بـ إطلالتها باللون الأبيض، التي شاركتها عبر مواقع السوشيال ميديا، ومن بينهم تعليقات مثل: «جميلة، وقمر يا عمري».

وظهرت روجينا في جلسة التصوير بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت بدلة بيضاء، تمت بعدسة المصور مروان رمضان، حيث برع في التقاط عدة صور مختلفة ومميزة واكتملت إطلالتها بمكياج بسيط وهادئ وانتعلت حذاء بكعب عال.

ومن أبرز التعليقات على إطلالة روجينا، كانت من مروة الأزلي التي علقت قائلة: «قمرٌ غزالٌ يهبلن»، بجانب إعجاب عزوز عادل، والفنانة زينة اللذين اكتفيا بوضع قلوب.

بينما تفاعل عدد من محبي روجينا عن إطلالتها معلقين: «يسعد قلب الحلوين ملكة»، بينما قالت إحدى المتابعات: «بحبك على قد ما الناس بتقولي إني شبهك»، وأخرى معلقة: «قمر يا قلبي مشاء الله عليكي».

تفاصيل مسلسل «كيد الحريم» لـ روجينا في رمضان 2022

أعلنت روجينا منذ عدة أيام عن مشاركتها في رمضان 2022 بمسلسل جديد بعنوان «كيد الحريم»، وتجسد خلال الأحداث دور أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عاما، والذي يجسده الممثل الكويتي عبد الله الإمام، وفي البداية ترفض الزواج منه من أجل أولادها، لكنه يقنعها بحبه وبأنه انتظرها سنوات طويلة بدون زواج إلى أن توفي زوجها، فتوافق في النهاية وتبدأ المواقف الكوميدية في حياتهما، من إنتاج مصري خليجي مشترك، يجمع بين اللهجة المصرية والسعودية، وهو من تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج عادل اليحيى.

ويشارك روجينا بطولة مسلسل «كيد الحريم» نخبة من نجوم الفن الخليجي و المصري، و التي من بينهم، جاسم نبهان، عبد الإمام عبد الله، هنادي الكندري، محمد الحداد، وقد قدمت رمضان 2021، مسلسل «بنت السلطان»، مع باسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وندى موسى، ومحمود حجازي، وحسن أبو الروس، ومحمد مهران، ونانسي صلاح، وأحمد بدير، وبيومي فؤاد.