هل يمكن لمريض الكلى صيام شهر رمضان؟.. «الصحة» تجيب

دخل العديد من مرضى الكلى في حيرة منذ بداية شهر رمضان وذلك بشأن إمكانية الصيام من عدمه، ودارت في أذهانهم العديد من التساؤلات؛ وأبزرها هل يمكنهم الصيام دون حدوث أضرار صحية على الكلى أم ممنوع عنهم الصيام؟

وأجابت وزارة الصحة والسكان على هذه الأسئلة من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

صيام مرضى الكلى لشهر رمضان يتوقف على درجة الإصابة

وقال الدكتور محمد صلاح، عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، عبر مقطع الفيديو، إن صيام مرضى الكلى لشهر رمضان يتوقف على درجة الإصابة في الكلى، بمعنى أنه أمراض الكلى مجموعة كبيرة من الأمراض وليست شيئا واحدا، وبها درجات متفاوتة في شدة المرض، فهناك شخص زارع كلى، وآخر لديه قصور، ومريض يغسل غسيلا دمويا.

وأضاف «صلاح» أن القاعدة العامة هي أن مريض الكلى يستطيع صيام شهر رمضان بشرط ألا يكون هناك ضرر على المريض نتيجة هذا الصيام، بمعنى أنه يمكن الصيام إذا كان هناك قصور في الكلى بالدرجة البسيطة أو المتوسطة ووظائف الكلى ليست مرتفعة بنسبة كبيرة، وفي نفس الوقت لا توجد أمراض مصاحبة مثل السكر أو عدم وجود زلال في البول أو المريض مصاب بأمراض تحتاج إلى الحصول على علاج مقسم على مدار اليوم.

نصائح لمرضى الكلى خلال صيام رمضان

وأكد «صلاح» أنه يجب المحافظة على عدم حدوث جفاف للمريض بمعنى أن يتم تأخير السحور حتى قبل الفجر مباشرة، مع التبكير في تناول وجبة الإفطار، بالإضافة إلى شرب كميات كبيرة من المياه ما بين فترة الإفطار وحتى الفجر من أجل تعويض كمية المياه المفقودة والجفاف على مدار اليوم.

مريض زراعة الكلى

وتابع عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، أنه بالنسبة إلى مريض زراعة الكلى فإنه يحتاج إلى أدوية مثبطة للمناعة ومواعيدها ثابتة ومحددة، ويمكنه الصيام في حالة امتداد فترة الصيام لنحو 14 ساعة.

وأضاف أن هناك أدوية مثبطة للمناعة يمكن الحصول عليها مرة واحدة في اليوم، وذلك بعد الفطار، ولكن يجب أن يراعي المريض أيضاً عدم التعرض للجفاف وآشعة الشمس المباشرة أو بذل مجهود كبير خلال فترة الصيام حتى لا تتأثر الكلى بالسلب.