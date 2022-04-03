هل العرقسوس يرفع نسبة السكر في الدم؟.. «الصحة» تجيب

قدمت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بكيفية الصيام في شهر رمضان الكريم خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، جاء ذلك بالتزامن مع استفسارات المواطنين عن العرقسوس، والتواصل مع الوزارة لمعرفة الإجابة عن سؤال: «هل العرقسوس يرفع نسبة السكر في الدم؟».

هل العرقسوس يرفع من نسبة السكر في الدم؟

وقالت وزارة الصحة والسكان إنَّ العرقسوس إذا تناوله الأشخاص فلا بد ألا يزيد عدد الأكواب عن 3 فقط يوميًا، وفى حال زيادة عدد الأكواب سيرتفع مستوى السكر في الجسم، لافتة إلى أنَّ العرقسوس يعمل على حرق الدهون في الجسم ولكن ينبغي استهلاكه بحذر، وهذا فيما يتعلق بالأشخاص الأصحاء.

هل العرقسوس يرفع نسبة الضغط؟

وحذرت وزارة الصحة والسكان من تناول العرقسوس لمرضى الكلى والضغط، مشيرة إلى أنَّ العرقسوس يزيد نسبة البوتاسيوم في الجسم، ويسبب مضاعفات صحية كثيرة، إذ إن البوتاسيوم العدو الأول لمرضى الكلى ويؤثر على عضلة القلب.

هل الصيام يؤثر على مريض الضغط؟

وأكّدت وزارة الصحة في تقريرها أنَّ العرقسوس يؤثر بشكل مباشر على مرضى الضغط ويعمل على ارتفاع ضغط الدم، وفيما يتعلق بالصيام وتأثيره على مريض الضغط، أشارت إلى أنَّ الصيام مفيد لمرضى الضغط، وطالبت المواطنين بضرورة الاستمرار في متابعة الوزارة عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة، لنشرها كل الأمور المتعلقة بالطعام الصحي السليم خلال شهر رمضان الكريم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة رفع درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، مناشدة المواطنين بضرورة تناول العصائر الطبيعية لتقوية الجهاز المناعي.