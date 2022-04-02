«الصحة» تحذر من تجمعات رمضان وتوجه بتطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا

حذرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي من خطورة التجمعات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تجنبًا لانتقال العدوى بين الأشخاص والأفراد خلال التجمعات العائلية والعزومات المختلفة في شهر رمضان، لافتة إلى أن جائحة كورونا ومتحوارتها مازالت سارية، ولا يمكن التهاون بالتدابير الوقائية التي تكمن أهميتها في عدم الإصابة بفيروس كورونا.

«الصحة» تحدد طرق الوقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا

وحددت وزارة الصحة طرق الوقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا خلال تجمعات شهر رمضان، وتمثلت طرق الوقاية من كورونا خلال التجمعات في ترك مسافة آمنة لا تقل عن متر على الأقل، غلق الفم والأنف عند العطس أو السعال، والتخلص من المناديل بصورة مباشرة، وتجنب ملامسة العينين.

ونوهت الصحة بأهمية غسل اليدين بالماء والصابون بصورة دائمة طوال اليوم، بالإضافة إلي استخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد مثل «الأطباق، المعالق، الأكواب»، والتخلص من هذه الأدوات فور استخدامها مباشرة في صناديق القمامة.

«الصحة» تحدد مواعيد عمل مراكز التطعيم خلال شهر رمضان

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن عمل مراكز التطعيم خلال شهر رمضان المبارك بصورة مستمرة وإضافة ساعتين للعمل عقب الفطار، لافتة إلى أن الوزارة وفرت جميع اللقاحات للفئات العمرية التي يحق لها الحصول على اللقاح من المواطنين والأشخاص المقيمين على أرض مصر فوق 12عامًا.

وتابعت الوزارة في بيان لها، أنه مازال هناك وفرة في المخزون الاستراتيجي للقاحات والأدوية المدرجة في علاج بروتوكولات كورونا لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا.