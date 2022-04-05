اعرف هتزيد كام مع مرتب شهر أبريل من عام 2022.. باقٍ أيام قليلة

أيام قليلة تفصلنا عن صرف مرتبات شهر أبريل من عام 2022، إذ ينتظر جميع الموظفين العاملين في الدولة الزيادة في مرتبات شهر أبريل الجاري، بعد أن تم تقرير تلك الزيادة ليتم صرفها في وقت مبكر 3 شهور عن موعد صرفها، والذي يتقرر في شهر يوليو من كل عام، ليتم صرفها في شهر أبريل الجاري بدلا منه.

ويتساءل الكثير من المواطنين والموظفين عن زيادة مرتبات شهر أبريل، رغبة منهم في معرفة الزيادة المقررة عليهم والتي سيحصلون عليها مع صرف مرتبات شهر أبريل الجاري، وحرصا على توفير ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير جدول زيادة المرتبات الخاصة بالموظفين، بعد رفع الحد الأدني من 2400 جنيه حتى يصبح 2700 جنيه، وفق ما أعلنته وزارة المالية، كالتالي:

جدول زيادات مرتبات شهر أبريل

وجاء جدول زيادات المرتبات والمقرر صرفه بداية من شهر أبريل الجاري من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

- الدرجة الممتازة: يصل مرتبات الدرجة الممتازة بعد الزيادة إلى 8700 جنيه.

- الدرجة العالية: بينما تصل مرتبات الدرجة العالية إلى 6300 جنيه.

- درجة المدير العام: في حين تصل مرتبات درجة المدير العام إلى قيمة تصل إلى نحو 5100 جنيه.

- الدرجة الأولى: بينما تصل مرتبات الدرجة الأولى إلى 4500 جنيه.

- الدرجة الثانية: فيما يصل مرتبات الدرجة الثانية على 3900 جنيه.

- الدرجة الثالثة: بينما يصل الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الثالثة إلى نحو 3420 جنيها.

- الدرحة الرابعة: بينما يحصل أصحاب الدرجة الرابعة على مرتب شهري يصل إلى 3180 جنيها.

- الدرجة الخامسة: فيما تصل مرتبات الدرجة الخامسة إلى مبلغ 2940 جنيها، في حين يحصل أصحاب الدرجة السادسة والأخيرة من الموظفين والعمال بالجهاز الإداري للدولة 2700 جنيه وهو ما يعادل الحد الأدنى للأجور.