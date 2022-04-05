يارا تتلقى رسالة من مصور الحادث.. ملخص مسلسل يوتيرن الحلقة 4 بطولة ريهام حجاج

ينتظر الكثيرون مسلسل يوتيرن الحلقة 4 بطولة ريهام حجاج، التي تقدم فيه شخصية «يارا الكردي» التي كانت تعمل «قبطان بحري»، وتركت عملها بسبب زوجها الذي يغير من صداقتها بابن خالتها «خالد» الذي يجسد دوره كريم قاسم.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 4 بطولة ريهام حجاج

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 4 بطولة ريهام حجاج، حول تلقي «يارا الكردي» مكالمة هاتفية بأن والدها توفيق عبد الحميد «الدكتور حاتم الكردي» انتقل إلى المستشفى، وعلى الفور انتقلت إلى هناك ومعها زوجها أيمن قيسون «يوسف».

قصة مسلسل يوتيرن الحلقة 4 بطولة ريهام حجاج

وخلال تواجد «يوسف» زوج «يارا» في المستشفى، علم من أقاربهم أن «خالد» ابن خالة زوجته كانت موجودا معهم في عيد ميلاد والدة زوجته، وهو ما لم تخبره به «يارا»، خاصة وأنه طلب منها أكثر من مرة قطع علاقتها به.

وخلال أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 4 بطولة ريهام حجاج، تبين أن «يوسف» لديه مشكلة في الإنجاب، وزوجته أخفت الأمر عن أسرتها بسبب حبها له.

رسالة من مصور الحادث

وتلقت «يارا» رسالة من الشخص الذي يبتزها بصور الحادث أرسلها لها على المنزل، وطلب منها التواصل معه عبر رقم هاتفي تركه في الرسالة، وبعد مكالمته طلب منها مقابلته حتى لا يرسل الصور إلى النيابة.

وحاولت صديقة «يارا» وزوجة شقيقها محمود حجازي، التقرب من «يوسف» بسبب إعجابها به، بحجة أنها تصلح بيه وبين شقيقته، في الوقت ذاته طلبت «يارا» من «خالد» مقابلته بعد مكالمة المجهول لها.