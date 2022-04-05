ملخص مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 4.. چوني يفاجأ الكبير في حفل زفافه

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي 6 بوالد عروس الكبير أوي وهو يخبرها أنه حدد معه موعد حتى يستطيع التقدم لخطبتها، لتفرح العروس كثيرا، وتتوجه إلى ورشة الميكانيكا الخاصة بها لتنجز عملها قبل قدوم الكبير أوي، وتتحدث مع صديقتها حول أول لقاء لها مع الكبير أوي، ثم تذهب حتى تتزين لاستقباله.

أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 4

ويذهب الكبير أوي في المشهد القادم وهو ذاهب لمنزل العروس برفقة الكبيرة ليتقدموا لخطبتها، ويحاول الكبير التهرب من الذهاب للتقدم لها، لكن الكبيرة تجبره على ذلك، وأثناء تواجده في منزلها يطلب منه والدها طلبات كثيرة حتى يتم الزواج، مثل المهر والفرح وشهر العسل، وبعد الاتفاق يتم تحديد موعد الفرح.

ويظهر في مشهد آخر أبناء الكبير أوي وهم العترة وچوني أثناء حديثهما حول زواج والدهما، ليتبين أنهما رافضين لهذا الزواج، فكيف لهما أن يتقبلا وجودها معهما في المنزل، ثم بعد ذلك يتفق كلاهما على أنهما سيحرصان على إرهاقها حتى تترك المنزل ولا تظل مقيمة به معهما.

حفل زفاف الكبير أوي

ويأتي موعد الفرح بعد ذلك، لنجد أهل العروس يزفون ابنتهم في سيارة نقل، ثم تدخل العروس الفرح وهي ترقص على موسيقى الأغاني الصعيدية، لتذهب وتجلس بجانب الكبير في الكوشة، محاوله أن تجعل الكبير اوي يتحدث معها ولكنه يرفض الحديث، ثم يبدأ في الحديث بشكل ضعيف.

ويأتي چوني شقيق الكبير أوي وتوأمه ليفاجأه بعودته لامزاريطة في فرحه، ليتفاجأ جميع الحضور بأنه فقد الكثير من الوزن الذي اكتسبه أثناء تواجده في المزاريطة، ثم يفاجأه بأنه قام بإحضار المطرب أحمد شيبه في فرحه، وأثناء احتفاله به بضرب النار، تسقط النجفة على رأس أحمد شيبة، لتنتهي الحلقة على ذلك.